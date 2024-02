El exportavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Natxo Bellido, es el nuevo secretario de Més Compromís (el antiguo Bloc) en la comarca de l’Alacantí. Con este movimiento el partido mayoritario dentro de la coalición valencianista pretende reforzar su estructura comarcal. La formación se centra ahora en reconducir su situación interna tras la pérdida de poder institucional que supusieron las elecciones autonómica y municipales que se celebraron el 28 de mayo del año pasado. La cita electoral supuso, en el plano autonómico, la salida del gobierno de la Generalitat, tras los ocho años del Botànic. Més Compromís considera que es la hora de mirar hacia dentro, de potenciar el aparato orgánico, para revitalizar el partido e ir tomando posiciones de cara a las próximas elecciones.

Més e Iniciativa

En este contexto también hay que tener en cuenta la batalla que se está viviendo dentro de Compromís entre sus dos principales socios, Més e Iniciativa. El partido que fundó Mónica Oltra es el que más debilitado se encuentra actualmente, con un goteo de bajas que se ha venido produciendo, principalmente, en las provincias de Valencia y Castellón. Desde Iniciativa se ha llegado incluso a acusar a Més de realizar una “opa hostil” para absorberlos y de estar detrás de la ola de bajas que están sufriendo, en un movimiento en el que han situado como instigadores a Vicent Marzà, Gerard Fullana y el sector de los Mollà. También hay que tener en cuenta que para antes de Semana Santa está prevista la renovación de la dirección de Compromís en la ciudad de Alicante, un proceso ante el que se atisba un nuevo enfrentamiento entre Més e Iniciativa.

Al margen de esta batalla interna, con la configuración de su nueva estructura en l’Alacantí el antiguo Bloc pretende remarcar la importancia que tiene esta comarca en su proyecto y que, en los últimos tiempos, no ha contado con el respaldo necesario. Como prueba de ello se señala que se llegó a gobernar en Busot y que en las últimas elecciones en este municipio no se presentó ni lista. Además de reforzar la estructura comarcal, este movimiento también refleja que Més busca resituar a Bellido en el panorama político, después de que decidiera abandonar el Ayuntamiento de Alicante y no lograra escaño en las Cortes Valencianas en las elecciones autonómicas del 28M. Ahora contará con un altavoz significativo que le permitirá ganar visibilidad de cara al próximo ciclo electoral.

Asamblea comarcal

La renovación de la ejecutiva ha sido aprobada por unanimidad en la asamblea comarcal y el nuevo equipo contará con representantes de Alicante, San Vicente, El Campello, Mutxamel, Sant Joan y Xixona. Bellido considera que, en el marco del próximo congreso que celebrará Més, que tendrá lugar en octubre y para el que Fullana será el encargado de coordinar la ponencia política, lo que confirma que está ganando protagonismo dentro del partido, y del proceso de refundación que está viviendo Compromís tras el retroceso que ha sufrido en las urnas, “es necesario razonar, reflexionar y debatir en torno a los políticas transformadoras para la mayoría social y actualizar el discurso político del valencianismo de izquierdas”. La nueva ejecutiva comarcal se ha marcado como uno de los primeros objetivos de su hoja de ruta abrir el diálogo con sus socios de coalición para renovar la estructura comarcal de Compromís en l’Alacantí.