Compromís ha reclamado al Consell este viernes en Alicante un plan de adaptación al cambio climático para el turismo y replantear todas aquellas infraestructuras que supongan un peligro medioambiental para el territorio valenciano. “La finalidad de la política turística de Mazón no puede ser el crecimiento ilimitado. Promover nuestro turismo en ese marco es peligroso para la sostenibilidad del sector, nuestra economía y nuestra naturaleza. El reto más importante que tiene el sector es la adaptación al cambio climático. Necesitamos una política turística que sea respetuosa con nuestra tierra y nuestra gente. El turismo a estas alturas no es sostenible tal y como se plantea desde el Consell”, ha señalado la portavoz adjunta a las Cortes, Aitana Mas.

Mas y la diputada responsable de Obras Públicas, Infraestructuras y Transportes, Maria José Calabuig, han manifestado la preocupación de la coalición respecto a la política turística planteada por el Consell de Mazón : “Queremos que quien venga a visitarnos, venga a disfrutar de nuestras playas y montañas, no a verlas morir. Turismo, sí; pero no cualquiera. Son los propios turistas los que no quieren viajar a espacios insostenibles. La sequía ha venido para quedarse. ¿Cómo le explicaremos al turista las restricciones de agua?”.

Plan transversal

Mas ha explicado que la propuesta de Compromís para desarrollar un plan transversal de adaptación del sector, “cuando estamos en medio de una emergencia climática”, pasa para diseñar tres patas de actuación estratégica transversal. La primera, referida al urbanismo, busca implementar un diseño urbano sostenible, adaptado en un territorio con situaciones atmosféricas y donde las noches tropicales son ya norma en el verano. “Queremos más parques y sombras, menos asfalto y preparar planes de sequía en los pequeños municipios, instalar fuentes alternativas de energía y de innovación en materia hídrica y controlar los apartamentos ilegales y vigilar la proliferación de edificios comprados por fondos de inversión”, ha nombrado Mas como ejemplos de políticas para reducir los efectos negativos del turismo.

La segunda pata del plan, referida al sector, habla de diseños ecológicos de hoteles y apartamentos así como del desarrollo de estrategias de ahorro energético, entre otros. Mas ha defendido la recuperación de la tasa turística impulsada por el Consell del Botánic como herramienta para financiar estas estrategias de adaptación climatológica.

“El visitante, que cada vez busca más un destino respetuoso con el mediambiente y las ciudades, no tiene problema a la hora de pagarla, como hacen en tantos otros lugares. No ponerla en marcha por parte de Mazón es un fracaso para los valencianos y valencianas respecto a las políticas de Europa. Mazón se ha quedado anclado en un discurso de los gobiernos zaplanistas, muy de los 90 del siglo pasado y no quiere evolucionar. Al final, el asunto de la tasa caerá por su propio peso y será una realidad también aquí como en tantas otras ciudades y pueblos europeos”, ha considerado Mas.

La tercera pata del plan hace referencia al incremento del transporte público y colectivo. La diputada Calabuig ha señalado que “el Consell dice falsamente que se preocupa por el turismo, pero realmente lo único que le interesa es hacer negocio y planificar las infraestructuras de la Comunidad Valenciana según le conviene al mercado, sin tener en cuenta los problemas de la mala planificación de infraestructuras o el daño medioambiental”.

Proyectos portuarios

Calabuig ha denunciado las infraestructuras y ha puesto de ejemplo las ampliaciones y los proyectos portuarios de las dos ciudades valencianas más habitadas, València y Alicante, y que ponen en peligro las playas del sur de València, o los barrios alicantinos que miran al mar, donde las asociaciones vecinales luchan contra la instalación de macrodepósitos de combustible.

“No hay urgencia para ampliar ninguno de las dos y lo reconoce AENA. Por qué el Consejo se empeña en hablar de la segunda pista tanto en el aeropuerto de Manises como en el de Elche-Alicante?”, ha manifestado Calabuig, quien además ha recordado que los informes de la Generalitat de 2019 hablan de afecciones urbanas y naturales, tanto en los términos municipales de Elche como en los de Alicante o Santa Pola. “No necesitamos una segunda pista, necesitamos más trenes, más transporte colectivo y en el caso de Elche y Alicante, una conexión ferroviaria con las principales ciudades no solo para turistas, también para los trabajadores y trabajadoras. Hay que planificar el que es necesario ahora”, ha apuntado Calabuig. En este sentido, la diputada de Banyeres ha reclamado que se paren por parte del Consell todos los proyectos que no tengan una visión estratégica medioambiental y respetuosa con el territorio, “porque al final esto será pernicioso para nuestros intereses, no solo los turísticos, sino también los que tenemos como sociedad”.