Diana Morant y el reto de unir al PSPV

Aprender de los errores del pasado para que no se repitan en el futuro. Este es el presente por el que pasa el PSPV-PSOE, que en la semana que se cierra este domingo ha vivido la proclamación de la ministra Diana Morant como su nueva líder. Cuatro de los seis secretarios generales que le han precedido (Ximo Puig, Joan Lerma, Jorge Alarte y Joan Ignasi Pla) y algunos de los históricos del partido en Alicante aconsejan a la exalcaldesa de Gandia que tome buena nota de lo que ocurrió en la etapa posterior a Joan Lerma para no volver a caer en otra travesía como la que les llevó a tener que esperar veinte años para recuperar la Generalitat.

En un tono más sosegado que el que ofrece la reflexión pegada a la actualidad y con una amplia perspectiva temporal, los veteranos socialistas valoran el hecho histórico de que una mujer se sitúe por primera vez al frente de la federación, lo que consideran un fruto de las políticas de igualdad que el partido viene aplicando desde hace décadas, y le ponen el reto de ser capaz de coser al PSPV, de acabar con las diferencias entre las familias del partido, tarea que ella misma se impuso en una de las primeras declaraciones que ofreció después de que se conociera que sería la candidata única a la Secretaría General, tras ceder ante Ferraz los otros dos aspirantes, Alejandro Soler y Carlos Fernández Bielsa. El otro desafío que le plantean es el de tener una visión periférica de las distintas sensibilidades del PSPV en la autonomía, una labor en la que se antoja capital que Morant sepa dar a la provincia de Alicante el protagonismo que merece en el seno de la federación valenciana.

Doce años secretario general del PSPV, ocho de ellos también como jefe del Consell, transcurridos siete meses desde las elecciones autonómicas del año pasado, Ximo Puig decidió que era el momento de dar «un paso atrás», lo que abrió un periodo de sucesión que ha llevado a Morant a la Secretaría General. «Tras las elecciones generales y la formación del Gobierno, y ante el Ejecutivo más reaccionario en la historia de la Comunidad Valenciana, era el momento. Ahora hay tres años para formalizar una alternativa potente que provoque el cambio en 2027», sostiene.

Para el expresidente de la Generalitat es fundamental que el PSPV haya «aprendido de los errores que se cometieron a partir de 1995 y que supusieron dos décadas de oposición». En su etapa al frente del Consell, la vertebración de la Comunidad fue una constante en su relato. Este argumento lo vuelve a poner sobre la mesa cuando se le pregunta por qué solo uno de los siete secretarios generales que ha tenido el partido —el primero, Joan Pastor— proceda de la provincia de Alicante. «Los centralismos no son inteligentes. El PSPV tiene que tener visión cohesionadora de la diversidad de nuestro territorio. Más allá de dónde sea el secretario general, lo importante es que tenga una mirada integradora y que apueste por que los alicantinos se sientan identificados con los objetivos del proyecto político», señala Puig en conversación con este diario.

El más longevo de los secretarios generales que ha tenido el PSPV, dieciocho años en el cargo, es Joan Lerma. El que también fuera ministro señala que el hecho de que hubiera hasta tres posibles candidatos no es un hecho novedoso, ya que habido congreso anteriores en los que ha llegado a haber hasta cuatro aspirantes, y defiende el consenso al que se ha llegado, vía Ferraz, porque entre Morant, Soler y Bielsa «no existían discrepancias políticas de fondo ni una discusión ideológica que pudiera suponer una fractura para el partido».

Sobre el hecho de que Morant sea la primera mujer en dirigir la federación apunta que es «una muestra de lo muchísimo que ha avanzado el PSPV por la igualdad». En cuanto a que solo uno de los siete secretarios generales haya sido alicantino, recuerda que la presencia de la provincia ha sido «extensa y fundamental» a través de personas que han ocupado otros cargos de relevancia. En este contexto, pone en valor la labor que desempeñaron Antonio García Miralles, que fue presidente del partido mientras él era secretario general, responsabilidad que compaginó doce años con la de presidente de las Cortes Valencianas, y Alberto Pérez Ferré, que fue secretario de Organización.

Con orden

Jorge Alarte, quinto secretario general en la historia del PSPV, aplaude que el relevo de Puig se haya hecho «de forma ordenada». El que fuera alcalde de la localidad valenciana de Alaquàs cree que «en otros momentos las primarias han permitido dilucidar entre discursos o posiciones ideológicas, pero en esta ocasión el debate no se ha planteado en estos términos». Alarte no veía una «tensión» por votar y considera que «la militancia quería que se resolviera rápido». Esta idea es compartida entre varios de los socialistas que han analizado el presente de la federación y también se extiende a Ferraz, al considerarse que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene por delante una legislatura en la que tendrá que hacer muchos equilibrios con sus socios, con asuntos espinosos, como el de la amnistía, que pueden desestabilizar en cualquier momento, y no se quería pasar por una batalla interna en la Comunidad Valencia que abriera otro foco de conflicto. Alarte pide ahora a Morant que sea «capaz de armar un proyecto político importante y transformador, en el que cuente con la sociedad alicantina, que es imprescindible para el socialismo».

También valenciano es otro de los secretarios generales del PSPV, Joan Ignasi Pla, que defiende que con el paso al frente que da Morant los socialistas rompen «otro techo de cristal». Pla destaca que en su etapa como líder se puso en marcha la paridad en las listas y el sistema cremallera, por el que se van alternando hombres y mujeres. «Siempre hemos sido pioneros en la lucha por la igualdad. Es un paso adelante para un partido que aspira a ser mayoritario en la Comunidad Valenciana y a contar con la primera presidenta de la Generalitat», apostilla el exdirigente.

Pla considera que la apuesta por Morant «simboliza mejor lo que es el proyecto de país que necesita el PSPV». Cree que la federación dio un paso atrás cuando provincializó la estructura orgánica, «replicando el modelo de reinos de taifas del PP». El ex secretario general aboga por «una estructura de comunidad y país, con comarcas, que es el espacio natural de la Comunidad Valenciana». En el esquema que dibuja, «Alicante tiene un peso importante, sobre todo por su alta militancia y su implicación social».

Ya citado en este artículo, el ex secretario de Organización del PSPV Alberto Pérez Ferré cree que «la complejidad del Gobierno central» aconsejaba que solo hubiera una candidatura final para dirigir el partido. El alcoyano recuerda que Gandia, cuna de Morant, «ha sido un vivero muy importante» para los socialistas. Por último, lamenta que siempre ha existido «cierto centralismo valenciano» en el partido y que, incluso, un castellonense como Ximo Puig «desarrolló buena parte de su actividad política en València como jefe de Gabinete de Lerma».

Presidente del partido durante cuatro años y de una de sus gestoras, el ilicitano Diego Maciá también sostiene que Morant, Soler y Bielsa «no tienen grandes diferencias sobre el proyecto». El exalcalde de Elche valora positivamente que una mujer se sitúe al frente del PSPV y señala que, aunque haya secretarios generales que han «prestado atención a Alicante», entre los que cita a Puig y Lerma, opina que «es un camino que se ha recorrido poco y en el que hay que avanzar más para lograr la vertebración».

Aún presidenta del PSPV, lo será hasta que los socialistas celebren su congreso entre los días 22 y 24 de marzo en la localidad castellonense de Benicàssim, en el que cederá el testigo a Soler, la actual portavoz municipal socialista en Alicante, Ana Barceló, destaca de Morant que «como ministra, cuenta con una responsabilidad institucional muy importante». Sobre la nueva secretaria general, a la que define como una «mujer práctica y preparada», también pondera que «es una persona que no arrastra mochilas de la vida orgánica» y le pide que tenga «una mirada tan amplia como todo el territorio».

El exalcalde de Elda Juan Pascual Azorín también fue presidente del PSPV. Sobre la sucesión de Puig valora que los socialistas han aprendido «la lección tras la etapa de Lerma, en la que hubo posiciones muy encontradas». De Morant destaca que «pese a su juventud ya atesora experiencia como alcaldesa y ministra» y también pone en valor que sea la primera secretaria general de la federación. El exregidor eldense cree que el territorio alicantino ha estado bien representando en el partido porque buena parte de sus presidentes han sido de la provincia y espera que, en la nueva ejecutiva, el ilicitano Soler sepa seguir poniendo en valor el peso del sur.

Antonio Mira-Perceval fue vicesecretario general del PSPV y, aunque ahora dice estar desconectado del día a día del partido, deja un par de pinceladas sobre lo acontecido en los últimos meses. «Es un hecho relevante que una mujer ocupe la Secretaría General y entiendo que los otros dos candidatos han asumido que era su momento», afirma antes de añadir: «Es importante que haya una participación equilibrada entre la militancia y el territorio y que la ejecutiva sea sólida».

Por último, también desde la visión y la experiencia que le otorga haber sido presidenta del PSPV, Juana Serna elogia los conocimientos que Morant tiene en terrenos como la ciencia, la investigación y la innovación, define su llegada a la Secretaría General, al igual que otros compañeros, como un «hecho histórico» y un «ejemplo para futuras generaciones» y le pone el reto de unir al partido para que en el futuro no se repitan los errores del pasado.