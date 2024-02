Vox amaga pero no golpea

El momento político de la semana ha sido la comparecencia del máximo representante de Vox en el Gobierno valenciano, el vicepresidente Vicente Barrera, para «desmarcarse de ‘Orgull de Comunitat’», la campaña del Consell presentada en el marco del Benidorm Fest en apoyo de los colectivos lgtbi. No será una discrepancia pactada, pero fue una discrepancia comunicada en tiempo y forma (Barrera habló horas antes de su segunda comparecencia formal con el presidente y líder del PP, Carlos Mazón) y de impacto calibrado, con cálculo de daños (los mensajes siguientes han sido para negar tensiones y asegurar el buen orden de la alianza, por una parte, y para rechazar el cese del vicepresidente por homófobo, por otra).

Uno de los lemas de Mazón como presidente es que el Gobierno es uno, en contraposición con el anterior, el del Botànic. Esta semana se ha empezado a demostrar que puede tener dos voces discrepantes. El tiempo dirá si las diferencias se consolidan y crecen y las dos voces acaban viéndose como dos gobiernos. Por ahora, Vox amaga, comunica el golpe, lo suaviza y da tiempo a esquivarlo. Por ahora, el toreo es de salón. Tras el episodio del martes, los socios volvieron a encontrarse al día siguiente en la arena de las Corts. A pesar del antecedente discrepante, el debut de José María Llanos como portavoz del partido ultra fue plácido para Mazón. Unas horas después tuvieron que votar sobre el centenario de Vicent Andrés Estellés y, tras el disimulo de una transaccional del PP, estuvieron de acuerdo en decir no a un Any Estellés. La traducción de los hechos es: el PP no tendría problema en celebrar la conmemoración, pero el asunto no es suficiente para discrepar formalmente con el socio.

La semana se cierra con el caso del festival de música española en València que apareció con la vitola del apoyo del vicepresidente hasta que Presidencia cayó en la cuenta de que hacía sombra al Benidorm Fest y, por ahí, no. Y Barrera lo asumió sin protestar.

La sucesión de hechos evidencia que los socios se han respetado en sus áreas: la política social es del PP (y con protagonismo buscado para la vicepresidenta Susana Camarero), la cultural es de Vox y proyectos estratégicos como el festival de Benidorm están bajo el manto de Presidencia y no se tocan.

Los hechos también destapan estrategias: Mazón sale a disputar el espacio de la inclusión y la bandera de la diversidad a la izquierda (y en ello se incluye también el Benidorm Fest), pero no observa posibles daños políticos en permitir el olvido institucional de un emblema cultural del valencianismo como Estellés. Posiblemente, ve lo contrario: fideliza al votante tradicional de derecha de estas tierras.

El esquema estratégico se replica en el Ayuntamiento de València con los mismos socios, con también gestos de corte cultural e identitario donde se permite a la ultraderecha jugar sus bazas. La diferencia está en el tono de la discrepancia ‘social’, donde se ha empezado a ver incómoda a la alcaldesa, María José Catalá, ante la insistencia del teniente de alcalde, Juan Manuel Badenas (Vox), con la creación de estanques bajo los puentes del Turia para expulsar a los sintecho. Cuestión de diferencias de perfil entre Barrera y Badenas, y cuestión de liderazgos a medio plazo en el ala radical de la derecha.