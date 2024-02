El PP de Alicante cierra filas tras el giro de Feijóo y muestra su rechazo a la amnistía

El sábado por la noche, en plena gala de los Goya, la política española vivió un terremoto, después de que una decena de medios publicaran, citando fuentes del PP, que Génova llegó a estudiar legalmente la amnistía durante 24 horas antes de rechazarla y que su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, estaría dispuesto a conceder indultos condicionados. Sin negar estas informaciones, el propio Feijóo salió el domingo al paso para resaltar que el PP rechazó la amnistía y que no hay condiciones para los indultos. Y 24 horas después, este lunes, los populares alicantinos recogieron el guante, cerraron filas tras el giro del líder nacional y mostraron su rechazo a la amnistía a los implicados en el «procés» independentista catalán, entre ellos Carles Puigdemont.

Desde el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, hasta el líder provincial del PP, el también presidente de la Diputación, Toni Pérez, pasando por los alcaldes de Alicante, Elche o Torrevieja, entre otros, los populares alicantinos intentaron tamponar la polémica y denunciaron una campaña orquestada contra ellos, en la que la izquierda y Vox están haciendo pinza para buscar su erosión. Todo ello ante una semana crucial, que culminará el domingo con la votación de las elecciones gallegas.

Chantaje

Mazón defendió este lunes que Feijóo no ha cambiado su posicionamiento respecto a la amnistía, antes de añadir: «No hay posibilidad alguna de chantaje con el PP de por medio». El rechazo de un posible chantaje fue una idea compartida por la mayor parte de los populares que tomaron la palabra. El presidente de la Generalitat reivindicó que la posición de los suyos sobre la amnistía y los indultos «es la de siempre». Estas declaraciones se produjeron en una jornada en la que, en paralelo, la izquierda acusaba al popular Feijóo de mentir y ocultar información y Vox le reprochaba que mantuviera relación con el independentismo catalán.

Las manifestaciones de Mazón tuvieron lugar tras el minuto de silencio que el presidente, junto a varios consellers, guardó en recuerdo de los dos guardias civiles que el viernes fueron arrollados mortalmente por una narcolancha en Barbate, un hecho por el que el jefe del Consell exigió el cese o la dimisión «inmediata» del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. «Mazón siempre va de frente, es muy directo», apuntó el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca. Sobre la amnistía, el también alcalde de Finestrat defendió que el discurso de los suyos «no ha cambiado».

El líder provincial del PP, Toni Pérez, tenía convocada una rueda de prensa junto a algunos senadores de su formación para dar a conocer la ley contra la ocupación ilegal que los populares van a presentar en la Cámara Alta. Esta comparecencia, en la que Pérez tenía previsto abordar otras cuestiones de actualidad, y en la que se le podría haber preguntado por el giro de Feijóo, fue suspendida por el funeral de Miguel Valor, según explicaron fuentes populares. Posteriormente, en declaraciones a este diario, el presidente de la Diputación manifestó: «Nuestra posición no cambia y no vamos a contribuir a ningún chantaje que pueda venir. Quieren confundir con el discurso porque estamos en la campaña gallega. El único que ha apoyado la amnistía es Pedro Sánchez y el PSPV se lo ha aplaudido».

Alcaldes

Los alcaldes del PP también cerraron filas contra la amnistía. Así lo hizo, el regidor de Alicante, y presidente del partido en la capital de la provincia, Luis Barcala, en un mensaje en sus redes sociales, en el que escribió: «La izquierda, desesperada ante su indignidad, intenta embarrar la política. No más mentiras». El alcalde de Elche, y presidente del partido en la localidad ilicitana, Pablo Ruz, cargó contra las filas socialistas. «No es de recibo que a una semana de las elecciones gallegas, el PSOE, desesperado porque todo indica que va a quedar en tercera posición, utilice la desinformación de una manera tan flagrante para intoxicar. Es un nivel muy bajo de hacer política». Por último, el alcalde de Torrevieja y diputado en las Cortes, Eduardo Dolón, apostilló: «Feijóo no ha dicho lo que ha trascendido. El PP no compra amnistía ni discursos de delincuentes. Defendemos el Estado de Derecho, que se está perdiendo en los tiempos actuales».

El PSPV, por su parte, no dejó pasar este lunes la oportunidad de intentar pescar en la polémica generada en torno a Núñez Feijóo y su discurso sobre el posible indulto a Carles Puigdemont. Lo hizo a través de su síndic en las Cortes, José Muñoz, que se preguntó si «Mazón va a ir a Génova a manifestarse» tras la «gran mentira» de un Feijóo que cree que «le tiene pánico a Puigdemont».