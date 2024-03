Pacto contra natura de «franquistas» y «sanchistas» en Alicante: candidatura conjunta para el Congreso del PSPV

Los dos sectores dentro del socialismo alicantino que más enfrentamientos han protagonizado en los últimos años unen sus fuerzas. Los seguidores del exsenador Ángel Franco, el hombre que controla la agrupación del PSOE en Alicante desde hace más de dos décadas, y los «sanchistas» han cerrado una lista única para elegir a los delegados de cara el Congreso Extraordinario que celebrará el PSPV en la localidad castellonense de Benicàssim entre los días 22 y 24 de este mes, una cita de la que se decidirá la ejecutiva que acompañará a Diana Morant en su nuevo liderazgo.

Sorprende que dos sectores que han protagonizado sonados enfrentamientos, y cuyos representantes han llegado a acabar alguna ejecutiva gritándose en la calle, vayan ahora de la mano. Portavoces de un lado y de otro justifican la decisión señalando que lo que necesita el PSPV en estos momentos es que Morant inicie su andadura con el apoyo unitario de todas las agrupaciones socialistas y no con disputas en el seno de ellas. «Franquistas» y «sanchistas» aseguran que no quieren enfrentarse ahora para medir sus fuerzas y que prefieren dejarlo para más adelante cuando toque renovar la dirección alicantina, aunque hace dos años se pactó una ejecutiva de consenso en la que se incluyeron a las principales familias del socialismo alicantino.

Todo esto en un contexto en el que ha aparecido un nuevo sector, el que encabeza Ana Barceló desde el grupo municipal. La portavoz en el Ayuntamiento de Alicante se ha unido con la vicesecretaria local del PSOE, Eva Montesinos, y con otras familias, como la que lidera Rafael Fonseca, para presentar una lista alternativa de cara a la asamblea que se celebra este domingo en la sede de UGT para la elección de los 23 delegados de la agrupación local alicantina para el Congreso Extraordinario.

Integración y unidad ante la nueva etapa que abre el PSPV con Morant son las palabras que más se repiten en el entorno controlado por Franco a la hora de explicar los motivos que les han llevado a confeccionar una lista conjunta con los «sanchistas», un sector con el que han venido protagonizando un encontronazo detrás de otro en los últimos años. Otro de los argumentos que se emplea alude a respetar la «generosidad» mostrada por los secretarios provinciales de Alicante y Valencia, Alejandro Soler y Carlos Fernández Bielsa, al dar un paso al lado y despejar el camino para la ministra. Eso sí, se omite señalar que está decisión llegó forzada por Ferraz tras una reunión en Madrid, después de que tanto Soler como Bielsa presentaran previamente sus candidaturas para concurrir en las primarias frente a Morant.

El sector controlado por Franco también ha hecho intentos de impedir que Barceló y Montesinos presenten una lista alternativa antes de que este jueves concluya el plazo para ello. De hecho, ese mismo día está previsto que se reúnan el secretario general del PSOE en Alicante, Miguel Millana, y la portavoz municipal, pero tanto Barceló como Montesinos están convencidas de plantar batalla interna al franquismo, con la vista puesta más en el futuro que en esta cita con las urnas, y registrar una candidatura que competirá con la oficial en la asamblea que tendrá lugar el domingo.

Oportunidad de futuro

Pese a que «franquistas» y «sanchistas» deciden unir ahora sus fuerzas para promover una supuesta unidad en torno a la figura de Morant, desde ambos sectores quedan patentes las diferencias que les separan. De hecho, los críticos con el exsenador siguen considerando que el día que Franco deje de mover los hilos de la agrupación alicantina se abrirá una oportunidad de futuro para el socialismo en Alicante. Una de las máximas representantes de este sector es la exconcejala María José Adsuar, que se presentó en las primarias contra Barceló para encabezar la candidatura en las municipales del pasado 28 de mayo. «Ahora hace falta una lista de consenso e integración. No queremos ser la única agrupación en la que no haya unidad. No toca presentar candidaturas alternativas ni medir quién tiene más delegados o sale más en la foto», apunta la propia Adsuar.

Perteneciente también al sector «sanchista», Antonio Mira-Perceval Graells se expresa en una línea similar a la de Adsuar. «Lo más natural es una lista única, que no haga ruido. No ganamos nada con otro enfrentamiento. Sería hacerle un flaco favor a Morant», advierte. Desde este sector también se le reclama a Barceló que participe en la actividad orgánica del partido y que no deje aislado al grupo municipal.

Tanto la portavoz en el Ayuntamiento como Montesinos se mantienen firmes en su idea de registrar este jueves su lista alternativa. Ambas consideran que el Congreso que celebra el PSPV es una oportunidad para abrir una nueva etapa en el socialismo de la Comunidad, lo mismo que ellas reclaman para la agrupación alicantina. Sostienen que presentar una candidatura distinta a la oficial, impulsada por Franco, no pone en riesgo el consenso en torno a Morant y creen que es positivo que se genere debate.