Los «sanchistas» exigen a Franco que Adsuar encabece la candidatura al Congreso del PSPV

El plazo en la agrupación de Alicante del PSOE para presentar las listas de delegados de cara al Congreso Extraordinario que el PSPV celebrará en la localidad castellonense de Benicàssim entre el 22 y el 24 de este mes finaliza hoy, antes de que llegue la medianoche. Salvo una sorpresa mayúscula, se presentarán dos candidaturas. Una de ellas compuesta por el grupo controlado por el exsenador Ángel Franco y los «sanchistas», dos sectores que han protagonizado sonados enfrentamientos durante los últimos años. La otra lista representa la unión de fuerzas de la portavoz municipal, y todavía presidenta del PSPV, Ana Barceló, y la vicesecretaria de la agrupación local, y exedil, Eva Montesinos.

«Sanchistas» y «franquistas» han llevado a cabo una negociación para confeccionar la candidatura que presentarán hoy. Las exigencias del sector crítico con el exsenador que lleva décadas controlando la agrupación alicantina pasan por que la exconcejala María José Adusar encabece la lista. Fuentes de este sector aseguran que, como mucho, consentirán que sea Miguel Millana, afín a Franco, el que ocupe el número «uno», al tratarse del secretario general. Pero solo Millana, ningún otro socialista, aseguran.

La otra gran exigencia por parte de los «sanchistas» es la de ocupar el 30 % de los puestos y que estos sean en posiciones de salida. Si Adsuar es la «uno», quieren los siguientes puestos impares hasta cubrir su cuota del 30 %. Si la exconcejala es la «dos», las posiciones pares hasta agotar su representación. Desde este sector señalan que lo que no quieren es que Franco les engañe ofreciéndoles los últimos números de la lista, sobre todo ante el temor de que la candidatura de Barceló y Montesinos supere la barrera del mínimo del 20 % de los votos y se haga con varios de los 24 delegados que finalmente tendrá la agrupación alicantina, tras el último ajuste de su censo que les ha permitido ganar un representante más en la cita de Beniccàsim. Si no se cumplen sus exigencias, los «sanchistas» no descartan ningún escenario en la jornada de hoy, por lo que, conociendo la tradición del PSOE de Alicante durante las últimas décadas, no extrañaría que la negociación acabe saltando por los aires.

Por su parte, los «franquistas» apelan a que haya unidad y que se presente una sola candidatura. Es decir, quieren convencer a Barceló y Montesinos para que no presenten su lista. Para ello, Millana se reunirá hoy con la portavoz municipal. Pero tanto Barceló como la «dos» de la Ejecutiva mantienen su idea de plantar batalla.