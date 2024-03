La ejecutiva «matemática» de Morant

Diana Morant prepara una ejecutiva «matemática» con la que quiere empezar a plasmar «una cultura diferente» en la vida interna del PSPV. La mirada que la ministra de Ciencia e ingeniera de telecomunicaciones quiere aplicar al conflicto habitual de cada congreso de los socialistas valencianos pasa por ajustar el peso de los poderes territoriales y los ‘barones’ y distribuir numéricamente la ejecutiva en función de esta representación. A partir de ahí, que cada grupo decida sus nombres y luego, ya al final, acordar la función de cada uno, bajo la premisa (demostrada históricamente) de que, más allá de los cargos principales, el apellido del puesto importa poco.

El objetivo de las matemáticas, aseveran fuentes socialistas, es alcanzar un reparto «justo» sin las tradicionales peleas hasta altas horas de la madrugada en la noche final del congreso.

La base para la hoja de cálculo con la que distribuir piezas debería ser la nómina de delegados al congreso, una especie de mapa del poder territorial. De los 448 que participarán en el congreso del próximo fin de semana se considera que algo más de un 60 % son fieles a Morant. El resto se reparten entre leales a los secretarios provinciales de Alicante y Valencia, Alejandro Soler y Carlos Fernández Bielsa, y un porcentaje inferior del grupo del exministro José Luis Ábalos, ahora en el grupo mixto en el Congreso tras el caso de su asesor Koldo García.

La secretaría de Organización

La zona noble de la ejecutiva ya es conocida. A la nueva secretaria general le acompañaran como presidente y vicesecretario general Soler y Fernández Bielsa, respectivamente (los dos dirigentes que se postularon para el liderazgo y acabaron pactando, como exigía Ferraz). Falta un puesto clave: la secretaría de Organización.

La ministra continúa sin decidir, aseguran en el partido. Hay dos nombres, muy próximos a ella, que aparecen en todas las quinielas, pero en ambos confluyen factores en contra. Se trata de Vicent Mascarell, su principal escudero en esta etapa previa al congreso, y Pilar Bernabé. Él es de la agrupación de Gandia, como Morant, quizá excesiva concentración de poder. Ella es delegada del Gobierno, cargo que exige alta dedicación. La senadora Rocío Briones (del núcleo ximista) y la castellonense Ana Besalduch son nombres que suenan también.

Por otra parte, el congreso que proclamará a Diana Morant como nueva líder del PSPV tendrá como grandes estrellas a Pedro Sánchez y a la número dos del partido y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. La titular de Hacienda está confirmada el próximo sábado, tras la ceremonia de apertura del cónclave, que correrá a cargo del expresident de la Generalitat Ximo Puig, que tendrá su momento para la despedida.

Montero, pese a la financiación

La presencia de Montero puede sorprender dado su cargo en Hacienda y su responsabilidad en la financiación autonómica, reivindicación histórica valenciana que continúa varada. Su protagonismo en el congreso hay que interpretarlo con dos claves. Una es política: la defensa y orgullo por parte de la nueva líder del PSPV de la gestión del Gobierno, del que forma parte. Para Morant, Montero no simboliza el bloqueo a la reforma del sistema de financiación o la tibieza con el fondo de nivelación, sino el aumento de ingresos a la Comunidad Valenciana en los últimos años. La otra es personal: la cercanía entre ambas ministras y el apoyo de la vicesecretaria general del PSOE en los días de negociación para que Morant fuera candidata única.

Pedro Sánchez será, como es habitual, el protagonista de la jornada final (domingo) del congreso, con el discurso de clausura.

Esas son las líneas del programa del congreso extraordinario de Benicàssim del próximo fin de semana. La jornada importante será la del sábado. La votación de la nueva ejecutiva y el comité nacional está previsto que tenga lugar antes de las 20 horas, sin las tradicionales negociaciones de madrugada. Un factor importante es que, al tratarse de una candidatura única, solo puede existir la lista de Morant, no puede haber alternativas. Los delegados votarán a favor o en blanco (no cabe el ‘no’) a su ejecutiva. Al comité nacional sí pueden presentarse varias listas, aunque no es lo previsible.

Ese día también tendrá lugar el debate de la actualización de la ponencia política del último congreso (el de Benidorm), pero sin posibilidad de enmiendas.

Durante la tarde del sábado, la organización también tiene previsto un panel sobre alternativas al negacionismo, en el que se quiere abordar la respuesta a los discursos contra el cambio climático, las políticas de género y de diversidad y la censura cultural.

El congreso tendrá el viernes una jornada previa, en la que está previsto un foro municipalista, en la línea de otros días de prólogo de congresos del PSPV. Participará la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.