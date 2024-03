La Subdelegación retira la oferta de prácticas sin remunerar para estudiantes

La Subdelegación del Gobierno en Alicante ha retirado las prácticas que ofertaba para estudiantes del Grado en Periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche que no tenían remuneración. Tras conocerse la oferta, fuentes de la Subdelegación del Gobierno han asegurado que la entidad gubernamental solo hubiera contado «con una persona en prácticas si se trata de formación curricular. No se iba a contar con ninguna persona cuyas prácticas sean extracurriculares. Aunque el convenio suscrito posibilitaría la incorporación de personas en prácticas curriculares o extracurriculares, solo se hubiera aceptado el primer término como condición expresa del subdelegado. Precisamente por eso, la franja horaria que aparecía es orientativa. No sé trataba de unas prácticas de ocho horas diarias, solo se indicaba que, por motivos obvios de funcionamiento del edificio público, deberían realizarse en algún momento comprendido en esa franja horaria. Se adaptaba el horario en función de las necesidades y disponibilidad del alumno o alumna», aclaran desde la Subdelegación.

En el portal de oferta de bolsa de prácticas del Observatorio Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández de Elche hay unas 25 ofertas formativas publicadas. De estas, tan solo la mitad -doce ofertas- son remuneradas. De ellas, las que ofrecen mayor cuantía económica son las ofertadas por la propia UMH, que oferta prácticas remuneradas por 450 euros en servicios como: el Servicio de Observatorio Ocupacional de la UMH, el Servicio de Innovación y Planificación Tecnológica de la UMH, la Oficina de Campus Saludables y Deportes de la UMH y el Servicio de Comunicación, Marketing y Atención al Estudiantado de la UMH. El resto de empresas que ofrecen prácticas remuneradas oscialan entre los 150 y los 300 euros.