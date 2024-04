Entre lo privado y lo público

Una cena con amigos, unas copas y una visita a la iglesia el viernes de Dolores para ver cómo había quedado el arreglo del paso de su hermandad. Estas acciones, que aparentemente pertenecen a la esfera privada de una persona vinculada a la Semana Santa, han acabado convertidas en un escándalo con repercusión nacional que ha desembocado en la dimisión del concejal de Recursos Humanos y Deportes del Partido Popular en Elche, José Navarro. El ya exedil fue acusado de entrar en estado ebrio en la parroquia y de mantener relaciones sexuales debajo de uno de los tronos, extremo que él siempre ha negado.

Pese a admitir su error y pedir disculpas, y a que el PP circunscribiera estos hechos al ámbito privado, pocas horas después Navarro acabó sucumbiendo a la presión y dimitió tras el escándalo protagonizado en Semana Santa. El caso de Elche ha vuelto a poner de manifiesto la delgada línea que separa las actuaciones privadas de las públicas en los cargos electos y la repercusión que sus acciones en el ámbito personal pueden acabar teniendo en la esfera institucional, llegando incluso a poner en riesgo que un equipo de gobierno pueda quedarse en minoría. Ante estos hechos, los partidos coinciden a la hora de señalar que no se puede establecer un marco general para valorar los casos de esta índole en su conjunto, sino que habría que analizar cada situación de forma individualizada, y que el límite más evidente para fijar en una destitución o una dimisión se da cuando lo hecho a nivel privado tiene repercusión directa en lo institucional.

«Los que nos dedicamos a la actividad pública tenemos que ser ejemplares en nuestra vida privada. El grado que exige la dimisión lo pone la propia persona, salvo que incumpla los estatutos del partido. Es una decisión personal. A veces se cometen errores, todos somos personas», señala el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, antes de añadir: «Se ha polarizado mucho la vida política y en ocasiones se nos olvida que existe la presunción de inocencia. En el caso concreto de Elche fue el propio concejal el que pidió dimitir y nosotros respetamos su decisión»

El también alcalde de Finestrat lleva la conversación a los escenarios en los que la corrupción aparece por medio. «Ahí el partido toma la decisión de suspender de militancia hasta que se resuelva el caso. Una cosa es excederse en el ejercicio de funciones y otra es la vida privada. Insisto en que tenemos que tener un comportamiento ejemplar», afirma antes de mencionar otra situación en la que lo privado y lo público se han entremezclado, como es el caso de la que fuera vicepresidenta del Botànic Mónica Oltra: «El caso de Oltra demuestra que los políticos tenemos que confiar más en la presunción de inocencia».

Desde la bancada del PSPV, su síndic en las Cortes Valencianas, José Muñoz, recuerda que su partido reclamó la dimisión de Navarro en Elche, al tiempo que sostiene que «se está excediendo con la exposición de las personas que se dedican a la política». La tesis del socialista es que lo que ocurra en la esfera privada, siempre que no tenga repercusión en la faceta pública, debe quedarse ahí. «Si mi hermano trabaja en lo que le da la gana, nadie tiene que opinar. Otra cosa es que obtuviera algún beneficio de una administración en la que estoy yo», pone de ejemplo.

Muñoz hace hincapié en que se han pasado «todos los límites» a la hora de hablar de los familiares de los políticos o de su vida privada. «Hoy en día te puede pasar que salgas de fiesta con tus amigos, te emborraches y que cualquiera te haga una foto. Los políticos también tenemos derecho a la vida privada y a hacer cosas como cualquier otra persona», reflexiona el socialista, que también lleva el asunto a las cuestiones que están ligadas con la moral: «Un político puede llevar una vida personal desordenada o fuera de su matrimonio y eso tendría que ser respetado por todos».

Desprestigio

En su etapa como directora general de Transparencia y Participación con el Botànic, Aitana Mas, de Compromís, participó de forma activa en la elaboración del Código de Buen Gobierno de la Generalitat Valenciana. «Nuestro día a día no puede suponer un desprestigio para las instituciones, somos su cara visible ante todo el mundo y el concepto de ejemplaridad no lo podemos obviar», expresa a raíz del escándalo protagonizado por el concejal del PP en Elche. «Igual que no podemos aparcar en doble fila o saltarnos un semáforo, hay unos límites que no se pueden sobrepasar cuando eres cargo público», apostilla al respecto.

Tras asegurar que en Compromís integran las directrices que marca el Código de Buen Gobierno, Mas sigue poniendo el foco en lo que ha acontecido en Elche durante las últimas semanas. «No se trata de una cuestión de partido, es algo institucional en el marco de una fiesta tradicional. Cuando uno entra borracho en una iglesia no lo hace como un ciudadano anónimo. El que es concejal lo es las 24 horas del día», indica. Para la crevillentina «otra cosa» son los familiares, un escenario en el que sitúa el caso de Oltra o el de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aunque en este segundo «sí puede que exista una vinculación con las administraciones».

Por último, en cuanto a los partidos que cuentan con representación en las Cortes Valencianas, desde Vox toma la palabra el diputado autonómico Miguel Pascual, también secretario de los ultras en Alicante. «Cuando ostentas un cargo público lo haces las 24 horas del día. Tenemos que mantener el decoro en todas las situaciones, no somos personas anónimas. En nuestros estatutos existe un código ético en el que se especifica que tenemos que guardar las formas. Se trata de unas cuestiones generales, como las tienen todas las formaciones políticas», manifiesta el ilicitano.

Ámbito académico

Más allá de los protagonistas políticos, expertos vinculados al ámbito académico también reflexionan sobre dónde se encuentran los límites entre la vida privada y la esfera pública. Este es el caso, por ejemplo, del profesor de Sociología de la Universidad de Alicante Javier Ortega. «Antes se interpretaban a los políticos como cargos públicos y hoy se confunde esta idea con la de personaje público. Un cargo debe responder a su actividad profesional y un personaje da cuenta tanto de su vida pública como de la privada. Aquí surge la confusión y la ciudadanía exige a estos cargos que se comporten de una manera ética y moral similar a la idea del puritanismo», ofrece Ortega en una primera reflexión.

Siguiendo con la cuestión del puritanismo, el profesor de la UA apunta que los niveles de exigencia en cuanto a los comportamientos morales de la sociedad no se corresponden con lo que se hace en la vida privada, es decir, el nivel de exigencia hacia los personajes públicos es mayor que el que las personas se aplican hacia sí mismas. «Otro elemento interesante es el de la polarización partidista. En el caso de Elche, algunas críticas establecidas contra el concejal no se corresponden con el pensamiento ideológico y responden más a la idea de generar crítica en contra del opositor político», manifiesta el profesor.

La última reflexión que comparte el experto en Sociología está relacionada con «la idea del populismo emergente de los últimos años, en los que se ha pasado del todo vale, de los comportamientos nihilistas, a que sigan imponiéndose las conductas religiosas y tradicionales». Al respecto de esto, añade: «Se pueden aceptar barbaridades de los partidos, como que la Tierra es redonda, pero cuando sucede un hecho como el de Elche, que afecta a la religión y la tradición, se pone en cuestión y se alude a los valores que están más arraigados».

Para el profesor de Ciencia Política y de la Administración de la Universitat de València Bernabé Aldeguer, la sociedad española tiene pendiente la creación de un marco ético propio, claro y autónomo respecto de otras fuentes clásicas como la moral católica o decisiones éticas que sean independientes de cálculos meramente estratégicos de tipo electoral o la propia amenaza de la ley o de la presión mediática. «La sociedad española reproduce con cierta facilidad un discurso cínico y de desapego político, lo que hace que el buen político sea evaluado, en la mayoría de las ocasiones, a la misma altura que el mal político o el corrupto», indica.

Razonamiento social

Para Aldeguer, en muchas ocasiones la clave para entender la dimisión de un cargo público sobre el que existe un escándalo privado no está en el razonamiento social de que una persona sin ética en el ámbito privado no puede ser buen político, sino que lo determinante para entenderla son los cálculos realizados por los partidos o los gobiernos sobre el daño que provocaría a las opciones electorales futuras o a la estabilidad política de no darse la dimisión del correspondiente cargo.

En último lugar, la experta en Comunicación Política Diana Rubio vuelve a la «delgada línea» que separa la esfera privada de la pública. Lo hace desde otro punto de vista, señalando que, a su juicio, este fenómeno es todavía más evidente en el caso de la política municipal. «A los alcaldes y los concejales los paran los vecinos para quejarse de una farola que no tiene luz o de una acera que está estropeada. Hay una delgada línea que es muy difícil separar cuando eres un cargo público, sobre todo a nivel local», finaliza la experta.

El Código de Buen Gobierno o el «manual para ser buen concejal» En la primera etapa del gobierno del Botànic se puso en marcha el Código de Buen Gobierno de la Generalitat, una iniciativa que fue impulsada desde la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, que encabezaba Manuel Alcaraz. El documento abarcaba a los altos cargos autonómicos y a él se podían sumar los ayuntamientos de forma voluntaria, por lo que también se conocía como un «manual para ser buen concejal». Este código fue aprobado por el Decreto 56/2016 del Consell, del 6 de mayo de 2016, y establece los principios y normas que deben regir el buen gobierno, la transparencia y la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. El código incluye directrices sobre la conducta de los funcionarios y las autoridades públicas y pone el foco en cuestiones como los principios de eficacia, honestidad, transparencia y responsabilidad. También promueve una gestión abierta y accesible a la ciudadanía, con el propósito de fomentar la confianza en las instituciones públicas. En 2022, la Generalitat Valenciana actualizó la legislación relacionada con la transparencia y el buen gobierno mediante la aprobación de la Ley 1/2022, de 13 de abril. No se creó un nuevo Código de Buen Gobierno pero sí se complementó el existente y se actualizó en cuanto a los principios y prácticas de transparencia y gestión públicas puestas en marcha.

Suscríbete para seguir leyendo