«Tenemos que explicar mejor lo que se ha hecho en Europa estos años ante la tendencia de aumento de los ultras»

¿Cómo valora tener el apoyo de las agrupaciones del PSOE de Alicante y Elche para las elecciones europeas?

Con agradecimiento y satisfacción. El respaldo no se limita a Alicante, he recibido apoyos de las tres provincias, incluyendo a la ciudad de València. Hay una valoración positiva por parte de la militancia de mi trabajo en Europa estos cinco años por la Comunidad Valenciana. He tratado de ser un eurodiputado que no solo trabaja por la legislación en Bruselas y Estrasburgo, he estado en permanente contacto con los pueblos y ciudades de la Comunidad y con sus colectivos.

Sandra Gómez aparece como la favorita para ser la candidata del PSPV a las europeas...

Tengo máximo respeto por cualquier compañero del PSPV que esté dispuesto a asumir una responsabilidad tan importante como representar a los valencianos y los españoles en Europa. El partido tiene procedimientos y órganos que tomarán la decisión final con respeto.

«Quiero ser candidato a las europeas. La experiencia es fundamental, yo no soy el mismo que llegó al Parlamento Europeo»

¿Pero considera que Gómez es la apuesta de Diana Morant?

Reitero lo dicho. Lo que hay que hacer es evacuar el proceso tal y como está concebido dentro del PSOE. Quiero ser candidato. La experiencia es un grado, es fundamental para seguir con el buen trabajo en Europa. Yo no soy la misma persona que llegó hace cinco años al Parlamento Europeo.

Ni la ministra, ni los secretarios de Estado ni los senadores territoriales ni el portavoz en las Cortes socialistas son alicantinos. Si el candidato a Europa tampoco lo fuera, ¿lo vería como una discriminación?

La presencia institucional actual de los alicantinos en el PSPV es algo a tener en cuenta, sin duda. Yo he actuado como eurodiputado valenciano, en defensa del territorio, de las tres provincias. Siendo alicantino, también me he ocupado mucho de lo nuestro. El papel de Alicante en el proyecto del PSPV es importante y debe seguir siéndolo adelante, de cara al futuro.

Usted forma parte de la ejecutiva de Morant, a deferencia de Gómez o de Manolo Mata, otro de los aspirantes...

Sí, formo parte de la dirección política de Morant, por la que tengo la mayor admiración. Tiene todo mi respaldo y colaboración para apoyar su proyecto político desde Europa, en la medida en que lo considere oportuno.

«Sobre Ángel Franco solamente tengo agradecimiento y reconocimiento. No entro en cuestiones que se retrotraen años atrás»

Una de las personas que más le respalda en el PSOE de Alicante es Ángel Franco, ¿qué puede decir del vínculo que tiene con él?

De Franco solo puedo expresar agradecimiento y reconocimiento. No soy una persona de entrar a fondo en cuestiones de la organización que se retrotraen a años atrás. En lo que ha sido mi trabajo en Europa, Franco ha sido un apoyo para mí, al igual que lo ha sido Alejandro Soler. Entiendo que Morant haya considerado oportuno integrar a Franco en su equipo.

¿Por qué?

Porque, haciendo cuentas, en un proyecto político como el que ella lidera hay cabida para todas las visiones y sensibilidades. Franco representa una de ellas y cuenta con mucho apoyo en la provincia de Alicante.

¿Cuál es el balance de sus años como eurodiputado?

Mi opinión es que he hecho un buen trabajo. Me parece que así lo ha valorado la militancia de Alicante y del resto de provincias. He tenido la oportunidad de desarrollar una doble agenda. La primera de ellas es europea en el sentido estricto de la palabra, trabajando en los temas de futuro para que haya una mayor efectividad en la toma de decisiones, mayor democracia, nuevos tratados que aporten una dimensión más federal que la actual... He trabajado por las condiciones de los artistas y he sido ponente de un informe de educación para la ciudadanía europea en el que se propone que en los estados miembros haya un módulo educativo en todos los Erasmus.

¿Cuál ha sido su otra agenda?

Una agenda muy centrada en lo territorial y lo valenciano. Con un proyecto piloto para construir Europa con las autoridades locales. Hemos creado una red de ayuntamientos en la que los que más se han apuntado han sido los de la Comunidad. El objetivo es que todos los consistorios reciban información sobre la captación de financiación y sean los embajadores de referencia de Europa en todo el territorio. He trabajado en temas que nos afectan, como la pesca, la estrategia hídrica, las zonas de bajas emisiones o la «ordenanza de la vergüenza» de la ciudad de Alicante.

¿El trabajo que ha hecho es su mejor carta de presentación?

Mi trabajo y el que puedo hacer sobre la base de mi experiencia son elementos que se tienen que tener en cuenta. También me he esforzado por trasladar a la ciudadanía lo que hacemos en Europa, como lo demuestran los cerca de cincuenta artículos que he publicado en INFORMACIÓN al respecto.

Inmaculada Rodríguez Piñero no va a continuar y usted quizá tampoco, ¿sería negativo para los intereses valencianos?

Objetivamente, ese escenario no sería positivo, porque la experiencia es importante.

¿Puede extenderse?

No quiero entrar en temas que conciernen a cómo el PSOE toma sus decisiones. Lo que me interesa es explicar a la ciudadanía lo que he hecho estos cinco años.

¿Cuáles son los retos más importantes para la Comunidad que se afrontan en Europa?

Hay que seguir profundizando en el pacto verde. Lo tenemos que llevar adelante con todo el mundo, también con los agricultores de la Comunidad. Hay que hacer un planteamiento inclusivo y decidir de la mejor manera los ritmos y las compensaciones de la transición ecológica.

¿Y para el conjunto europeo?

En los últimos años hemos sacado adelante directivas sobre la igualdad de género, la lucha contra la violencia de género, en defensa de los trabajadores de las plataformas, de salario mínimo... Tenemos que plantear el compromiso por el pleno empleo, desarrollar una política de vivienda que no existe y defender la memoria democrática.

¿Sienten que el viento sopla a favor de la derecha para el 9J?

Nos tenemos que esforzar mucho porque hay una tendencia de fondo a nivel europeo de aumento de la ultraderecha. Tenemos que explicar mejor lo que se ha hecho en Europa estos años y las respuestas que se han dado a las crisis.

