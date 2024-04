El PSPV rompe en las Cortes la unidad en Alicante en torno a la variante de Torrellano

La unanimidad que se había mantenido hasta la fecha en el Ayuntamiento de Alicante en torno a la variante de Torrellano para solicitar su tramitación por la vía de urgencia, rechazando la electrificación provisional de las vías en el frente litoral, ha saltado por los aires este martes en las Cortes Valencianas. En el debate celebrado en el pleno a raíz de la proposición no de ley presentada (PNL) por Compromís, en la que se defiende la ejecución de la variante por la vía de urgencia como alternativa única para la conexión del puerto con el Corredor Mediterráneo, la conexión ferroviaria del aeropuerto con Alicante, la mejora de la conexión por Cercanías con el sur de la provincia y la eliminación de las vías del frente litoral, y por lo tanto se rechaza la ejecución provisional de la electrificación y modificación del ancho de vía del frente litoral, el PSPV-PSOE ha mostrado una postura contraria a la del consenso que había imperado hasta la fecha en este asunto, provocando el desconcierto del resto de partidos, tanto de Compromís como del PP y Vox, y de los colectivos vecinales. La votación definitiva tendrá lugar este miércoles. Desde todos los grupos han confirmado que su voto será positivo, menos desde la filas socialistas, ya que fuentes del partido avanzan que no se votará a favor.

Enmienda

La encargada de defender la postura de los socialistas ha sido la diputada y portavoz adjunta María José Salvador, consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio en la etapa del Botànic, que ha introducido una enmienda en el debate que ha roto con la unanimidad formada por el resto de los grupos con representación en las Cortes. Salvador ha definido como “imprescindible” la electrificación y la incorporación de la línea al ancho europeo, alineándose con la tesis que viene defendiendo el Ministerio de Transportes y Movibilidad Sostenible.

Lo acontecido en el debate en las Cortes, sobre todo en lo referente a la postura del PSPV, ha dejado en fuera de juego a los vecinos del sur de Alicante. Así se ha expresado desde la plataforma “Variante de Torrellano, ya”, a través de uno de sus portavoces, Lorenzo Pérez. “Hemos visto una postura del grupo socialista que no está en la misma línea que la del grupo municipal de Alicante. Nos ha dejado desconcertados este comportamiento. La iniciativa presentada por Compromís es totalmente asumible, no pide nada descabellado. Por eso nos parece que la actitud socialista ha sido muy extraña y les pedimos que reconsideren su postura”, ha manifestado Pérez tras la celebración del pleno de este martes.

Después de la sesión, la socialista Salvador ha justificado su postura en el Parlamento. “Lo que plantea Compromís de que si se tramita por urgencia la variante de Torrellano se reducirá tres o cuatro años la obra no es cierto y los partidos no podemos promover las fakes news”, ha manifestado la que fuera consellera a preguntas de este diario. Salvador defiende un “sí” socialista a la variante pero se ha mostrado favorable a la ampliación del ancho de la vía litoral y su electrificación de manera provisional, siempre que se garantice su posterior desmantelamiento. “Las mercancías que llegan desde Almería y Murcia y el aeropuerto no se pueden quedar desconectados una década. Por eso abogamos por una solución provisional, con el compromiso del ministerio del desmantelamiento de la línea de la costa después, con una obligación legal y un procedimiento jurídico blindado. Es cierto que se podría haber ido más rápido pero es que estamos hablando de una obra de 700 millones de euros”, ha manifestado Salvador tras un pleno en el que ha visto que la enmienda socialista ha sido rechazada por Compromís.

Proyecto alternativo

Los valencianistas también han valorado lo acontecido en las Cortes. Lo han hecho a través de la diputada Maria José Calabuig, que ha sido la encargada de presentar la proposición no de ley de los valencianistas. “El proyecto alternativo a la variante de Torrellano es un insulto a la ciudadanía”, ha manifestado la diputada de Banyeres. Por parte del PP ha tomado la palabra Jose Ramón González de Zárate, concejal en Benidorm, que ha aprovechado la ocasión para cargar de nuevo contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, recordando que la provincia está a la cola de las inversiones estatales, y ha expresado su sorpresa con la postura socialista. “El Ayuntamiento de Alicante ha reiterado su rechazo a la electrificación de la vía litoral en un documento firmado por todos, entre ellos Ana Barceló. En unos sitos hacen una cosa y en otros se arrodillan ante Madrid”, ha declarado. Por último, desde Vox, el ilicitano Miguel Pascual ha señalado que su formación se muestra “favorable a apoyar todo aquello que considera beneficioso para los ciudadanos, independientemente de quien lo presente, y no cae en el partidismo”.

En el contexto de este debate en las Cortes cabe recordar que el Pleno de Alicante se unió a finales del pasado mes de noviembre para solicitar la tramitación urgente de la variante de Torrellano, mostrándose para ello de acuerdo todos los grupos municipales: PP, PSOE, Vox, Compromís y EU-Podemos. El objetivo de su propuesta es que la infraestructura, con su trazado interior, se pueda ejecutar lo antes posible, acortando así los plazos previstos, dejándolos en un máximo de siete años.