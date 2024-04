Domènec versus Sandra: ¿sólo puede quedar uno?

Domènec Ruiz Devesa (Alicante, 1978), eurodiputado en el mandato que en la práctica ha finalizado esta semana, o Sandra Gómez López (València, 1985), hasta ahora portavoz socialista en el Ayuntamiento del Cap i Casal y vicealcaldesa durante el gobierno de Joan Ribó. A priori, salvo sorpresa, sólo puede quedar uno. O al menos, uno en esos puestos que se conocen como de «salida», los que garantizan sillón en el Europarlamento que se confeccionará en las próximas elecciones del 9 de junio.

Pese a lo que podría parecer si no contasen los lugares de procedencia ni tampoco la familia política que te arropa, es decir, si los partidos se movieran por otros intereses, la decisión de dar un paso al lado de Inmaculada Rodríguez-Piñero, una indiscutible que ha optado por no continuar en Bruselas tras dos mandatos consecutivos, no parece haber despejado el camino para que el alicantino Ruiz Devesa ocupe el «uno» de la federación valenciana en la lista socialista a las europeas. Ese puesto, según presume públicamente Gómez y admiten desde el entorno de Diana Morant, no corresponderá al alicantino. La experiencia no es un grado. La eurodiputada valenciana que ahora deja su escaño fue la «cinco» en 2019, mientras que el alicantino llegó al Europarlamento por la «cuota Ferraz» como número veinte, de sufridor, ya que los socialistas lograron 21 escaños hace cinco años, que ahora dudan en revalidar.

De Gómez, sus valedores, dicen que su futuro no se puede dilapidar por el resultado de la doble cita electoral del 28M. Que la valenciana debe cerrar su etapa en el Ayuntamiento, a donde llegó en 2015, pero sin abandonar la primera línea política. Que es la secretaria general de los socialistas en València, tras lograr la unidad interna de los sectores. Y tampoco se puede obviar que es de los «Pelayo», una corriente «joven» de la capital del Túria con poder en el PSPV.

De Ruiz Devesa se puede decir que tiene experiencia en Bruselas, donde fue asistente antes que eurodiputado, que tiene dos dobles licenciaturas y habla seis idiomas. Que ha aprovechado el mandato para que en Europa fueran conocedores de asuntos polémicos como la ordenanza contra la mendicidad o el controvertido diseño de la Zona de Bajas Emisiones en Alicante. Que consiguió un puesto como responsable de la Agenda 2030 en la nueva ejecutiva de Morant, a donde accedió por su cargo y no por ser ungido por Ángel Franco, según se encargan de subrayar desde el entorno de la líder socialista.

Este viernes, salvo giro inesperado de los acontecimientos, en la previa del Comité Federal, se confirmará si Morant, dando por hecho que se le escucha en Madrid, ha apostado como «uno» del PSPV en la lista a las europeas de los socialistas por la opción valenciana o por la alicantina. O si ha conseguido una doble bala para la segunda federación en militantes de España. Se verá, si solo hay un puesto noble, dónde pone el foco. Y, en consecuencia, si cumple con el mandato que se le encargó desde las alturas al asumir el nuevo cargo: mirar al sur.

Ruiz Devesa se disputa su continuidad. Pero hay más cosas en juego.