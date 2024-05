"Para la democracia valenciana es bueno que vuelva Mónica Oltra"

Hasta hace apenas unos días, Natxo Bellido (València, 1975) había sido el único líder de Compromís en la ciudad de Alicante. Tres lustros en los que dirigió la coalición valencianista que, a partir de ahora, cuenta con tres coordinadores, entre ellos Rafa Mas, quien le apartó del Ayuntamiento tras ganarle el pulso preelectoral.

PREGUNTA: ¿Qué es de Natxo Bellido?

RESPUESTA: Estoy de secretario comarcal de Més. Me ocupo ahora de la comarca, ya fue mi primera responsabilidad cuando aterricé en Alicante. Y además estoy con otras aventuras, como es volver a la actividad profesional tras ser cargo público.

P: Acaba de dejar el liderazgo de Compromís Alacant. Ha sido el único secretario local de la coalición en la capital alicantina hasta ahora. ¿Cómo ha sido el adiós?

R: Creo que tenemos que hacer un balance muy positivo. Hemos conseguido una cosa que ahora ya es una realidad, pero que no siempre lo ha sido: consolidar Compromís como un actor político en la ciudad. Compromís es un actor muy reconocible, con estilo propio, que ha apostado por la autonomía política, siendo una fuerza transversal, estando en todos los ámbitos. Una formación como Compromís no parecía fácil que tuviese la penetración electoral y social en esta ciudad, y lo hemos conseguido.

P: Han llegado a tener hasta tres concejales y ser socio de un gobierno. ¿Aspiraban a esas cuotas cuando nació Compromís tras años del Bloc sin resultados?

R: No nos lo esperábamos. Buscábamos que el trabajo de años fuese dando sus frutos y nos negábamos a pensar que Alicante era una ciudad imposible. Yo he vivido noches electorales durísimas, como la del año 2007, después de un trabajo de Toni Arques mucho más reconocible que el de la inmensa mayoría de los concejales, y con un resultado electoral muy duro. Pero la fórmula ha sido seguir, siendo corredor de fondo.

P: ¿Y qué cambió?

R: Entre otras cosas Compromís, que ha sido una fórmula que ha sabido romper las barreras que tenían los partidos que la conforman. Compromís es mucho más que la suma de Més, Iniciativa y Els Verds. Tuvimos también personas muy potentes: el caso de Mónica Oltra, Enric Morera, Mireia Mollà, que fue una figura muy reconocible en las comarcas alicantinas. Fue un momento en el que había una oportunidad para una formación como la nuestra y la supimos aprovechar. Y es muy importante que nos hayamos consolidado, otras formaciones que también surgieron en esos momentos están prácticamente desaparecidas.

La gran herida de estos años al frente de Compromís en Alicante es el fracaso del gobierno plural de izquierdas

P: Habla de personas. En Alicante, ¿cree que usted ha sido clave?

R: Supongo que algo habré tenido que ver. Creo en la capacidad de sumar entre diferentes. Y después supongo que esa capacidad que, en la política alicantina desgraciadamente no abunda, de tener un poco la ciudad en la cabeza y ser capaz de imaginar un proyecto de ciudad de cara al futuro. Y creo que hay cuestiones, como la empatía, la proximidad que la gente me reconoce...

P: ¿Lo más duro de estos años fue dilapidar el gobierno que tanto la costó a la izquierda en Alicante?

R: Sin duda, a nivel político, la gran herida es el fracaso del gobierno plural de izquierdas. Teníamos la responsabilidad de liderar ese gobierno que había costado, porque derrotar a la derecha de esta ciudad es muy complicado, y que abrió toda una esperanza de cambio. Pero no fuimos capaces de mantenerlo. La ingenuidad política nos pasó factura en ese momento.

P: ¿Ingenuidad...? ¿Hicieron lo suficiente desde Compromís?

R: Yo creo que el papel de hacer un poco de argamasa de ese equipo de gobierno era necesario, porque si no habría sido peor. La primera crisis con el tema de Nerea Belmonte la exageramos. Tendríamos que haber sido capaces de saber que la mayoría política no la podíamos perder, y tendríamos que haber trabajado de otra manera para coser mejor ese gobierno.

P: Ingenuos... ¿e idealistas?

R: Veníamos de donde veníamos, del lodazal de corrupción en el cual se vivía, y queríamos dar ejemplo de que habíamos venido a hacer las cosas de forma diferente, pero seguramente equivocamos la magnitud de las cosas.

Es momento de que en Compromís Alacant seamos capaces de serenarnos un poquito, de elegir mejor los temas en los que incidir y de trabajarlos con mayor profundidad

P: Volviendo al presente. Compromís estrena estructura para sustituirle: tres coordinadores. ¿Cómo ve ese triunvirato?

R: Compromís no es fácil, tiene que atender a muchos equilibrios. El cambio a otra persona era más complicado y creo que se ha optado por una fórmula en la cual todos estamos cómodos.

P: ¿No había ningún candidato único para sustituirle?

R: Seguramente ahora mismo no existía una visión clara de una alternativa y al final las formaciones entendían que esta fórmula horizontal contentaba más a todos, aunque no contentase del todo a ninguno. Es una fórmula sensata.

P: Sensata... ¿Y práctica?

R: Venimos de una tradición donde el mandato ha sido el consenso. Incluso muchas veces nuestras manifestaciones públicas han sido colegiadas. Creo que hay que volver a poner la dinámica de Compromís por encima de los partidos. Si vamos por ahí, nos irá todo mejor. Y hay que ser capaces de tener un modelo alternativo de ciudad, que sea algo más que la agregación de muchas demandas inconexas. Tendremos que debatir y discutir, y ser capaces de plantear una alternativa global de ciudad, que sea reconocible, original y que pueda implicar a una mayoría social.

P: ¿No situar como nuevo líder a su sustituto en el grupo municipal supone una desautorización?

R: Creo que es bueno que Compromís tenga equilibrios.

Estar dentro del grupo parlamentario de Sumar nos da una pérdida de visibilidad innegable

P: ¿Y hasta ahora no lo creía?

R: Sí, es cierto que se puede decir que por qué antes no los tenía y ahora, sí. Estas cosas pasan en los momentos de cambio, y es bueno tener una mirada más equilibrada y también incorporar a mujeres a la primera línea.

P: ¿Piensa en Sara Llobell?

R: Obviamente, porque es nuestra concejala, una de las coordinadoras y una de las personas que tiene que jugar un papel muy visible en el presente y futuro del colectivo. Pero no pienso sólo en Sara, también en más compañeras. Tenemos que volver a recuperar el sentido colectivo de la política y dar a entender que funcionamos en equipo. Creo que tenemos que ser capaces desde la política de establecer más un nosotros que un yo.

P: Habla de un estilo de Compromís propio. Pero el estilo del grupo ha cambiado mucho tras su salida del Ayuntamiento.

R: Rafa [Mas] tiene un estilo diferente al mío. Tenemos además trayectorias políticas muy diferentes, y eso no es bueno ni es malo. Creo que mantiene la visibilidad en la vida política y en las redes sociales. Tenemos que ganar profundidad en las propuestas. Es momento que en Compromís, y cuando hablamos de Compromís hablamos de Rafa porque es el portavoz, seamos capaces de serenarnos un poquito, de elegir mejor los temas en los que tenemos que tener incidencia en el relato y trabajarlos con mayor profundidad. El diagnóstico sobre los problemas de la ciudad lo tenemos claro. Pero hay que ser capaces de establecer una alternativa.

Seguir como estamos en Compromís no es una opción. Convertimos en un partido único me haría feliz

P: ¿De qué problemas habla?

R: Seguimos teniendo un problema de planificación de ciudad. Hay que centrarse en reivindicaciones eternas que transforman la ciudad, como el Parque Central. Hablamos de toda la ordenación de la fachada marítima, de una nueva movilidad, como la ampliación del TRAM. Además de la Británica. Tenemos que construir una ciudad que mire a los barrios, que en estos momentos son espacios de desigualdad urbana y social. También está el problema de la vivienda y el asunto de los apartamentos turísticos, que genera un clamor ciudadano en cualquier barrio. No puede ser que el turismo tape la apuesta que se había hecho por ser foco de innovación. Y tenemos que ser capaces de establecer alianzas territoriales, y no solo con Elche. Vuelve a faltar lo de siempre: planificar esta ciudad con una mirada de diez años vista y que tenga claro cuestiones como la emergencia climática, las desigualdades sociales y un modelo de ciudad donde sobre todo pensemos en la gente que vive en ella 365 días al año.

P: ¿Y cómo ve el Ayuntamiento de Alicante desde la distancia? ¿Cambia mucho la visión?

R: Relativizas mucho. Pero al gobierno de Barcala lo sigo viendo muy gris, creo que desgraciadamente ni 300 directores generales lo van a poder suplir. Barcala va a estar bastantes años en la Alcaldía y va a pasar sin pena ni gloria.

P: Y a nivel autonómico... ¿Cómo ve a Compromís tras la debacle electoral del 28M? ¿Hacia dónde cree que debe ir la coalición?

R: Fuera de Compromís no hay nada, hay que decirlo. Seguimos siendo el instrumento político de transformación de la izquierda más importante que existe, tenemos una oportunidad de volver a ser la palanca del cambio, pero tenemos que mejorar nuestras reglas del juego internas, que están desfasadas, porque no podemos estar en crisis cada semestre. Y tenemos que dar una revisión al asunto de las primarias abiertas, que eran un valor añadido en 2015, pero en estos momentos no aportan nada positivo y sí problemas internos. Y con calma tenemos que empezar a pensar en liderazgos de cara al año 2027.

P: ¿Qué estructura le gustaría?

R: Seguir como estamos no es una opción. A mí si me dicen mañana que nos convertimos en un partido único sería feliz, pero creo que esa no será la solución porque entiendo que todo el mundo tiene que estar cómodo. Pienso que iremos hacia una federación de partidos, y falta resolver cuestiones como tener una dirección legitimada y que lleve el rumbo de Compromís; que existan órganos unitarios que tengan realmente validez y que no estén supeditados cada paso que dan a lo que digan los partidos, y ver cómo garantizamos la pluralidad interna de la coalición.

P: En esos liderazgos de los que habla... ¿Cómo ve el papel de Joan Baldoví?¿Ha cumplido las expectativas que pusieron en él?

R: El papel que hacía en Madrid frente al que tiene aquí es muy diferente. Creo que él también ha tenido un proceso de acostumbrarse a lo que eran las Cortes, pero eso está cambiando. Tiene que ser el de jefe de la oposición en las Cortes Valencianas.

P: De cara a las posibles elecciones de 2027, hay figuras emergentes como el alicantino Gerard Fullana. ¿Está de acuerdo?

R: Gerard no es una sorpresa, lo hemos visto en la Diputación de Alicante. Es una persona hábil políticamente, capaz de coger un tema y darle esa profundidad que hablábamos antes y convertirse en un referente en esa materia. Lo está haciendo muy bien, es de las personas que tiene Compromís para esos liderazgos que tienen que haber.

Bellido, en un instante previo a la entrevista / Pilar Cortés

P: ¿Y cómo ve a Águeda Micó como sustituta de Baldoví en el Congreso de los Diputados?

R: No puede tener el mismo papel porque tomamos una decisión, la de estar con Sumar. Y a pesar de que nuestra relación con Sumar es horizontal, es verdad que estar dentro del grupo parlamentario nos provoca una pérdida de visibilidad innegable.

P: ¿Se arrepienten de esa coalición? Porque ahora la repiten para Europa, con motivo del 9J...

R: Sobre eso tenemos que reflexionar, y más pronto que tarde. Uno es el tema de la pérdida de visibilidad de Compromís en una legislatura donde el componente territorial es nuclear. Y dos es que tenemos un gobierno que tampoco está respondiendo a nuestra lealtad de la forma que a nosotros nos gustaría, aunque estamos ahí porque sabemos quién no queremos que gobierne.

P: Dentro de ese futuro político, ¿ve a Mónica Oltra?

R: Sí.

P: ¿La necesita Compromís?

R: Sí, pero no solo porque la necesite o no Compromís. Para la democracia valenciana es bueno que Mónica Oltra vuelva, obviamente si quiere volver. Para Compromís fue un auténtico shock la pérdida de Oltra como una de sus referencias en la vida pública. Dos años después ha pasado lo que todos esperábamos que pasara, tras actuar siguiendo la ley, con honestidad y ética.

P: ¿Y qué cree que va a pasar?

R: Creo que Mónica Oltra volverá, aunque no tengo información. No he hablado con ella de nada de esto [desde su absolución].

P: ¿Le gustaría verla de candidata a la Generalitat en 2027?

Me gustaría verla de lo que ella quiera. Creo que se ha ganado el derecho a tomarse sus tiempos.

P: Y hablando de la Generalitat, ¿cómo ve el gobierno del PP de Carlos Mazón y Vox?

R: De momento, vemos un gobierno que básicamente lo que pretende hacer es una enmienda de plano al Botànic, tampoco es capaz de establecer un relato propio de gobierno. Y empieza a mostrar la patita en determinados asuntos.

P: ¿Ve al PSPV de Diana Morant como una alternativa real de gobierno al PP en unos tres años?

R: A Morant es pronto para pedirle cuentas. Tiene que hacerse. Vamos a ver...

P: Y cerrando con el asunto del que aún se sigue hablando... ¿Qué le parece la reflexión de cinco días de Pedro Sánchez…?

R: Lo importante debería empezar ahora. Compromís pondrá encima de la mesa medidas reales y tangibles para mejorar la calidad democrática. Claro que tenemos un problema en una democracia que necesita reformas. Claro que es absolutamente inadmisible que el Consejo General del Poder Judicial hace cinco años que no se ha renovado. Claro que tenemos que hacer algo sobre el tema de la guerra sucia, de las fake news, del lawfare… No puede ser que todo eso pase de una forma impune.

P: Sánchez aún dice que no tiene respuestas... ¿Las habrá?

R: Nosotros queremos abordar estos temas con el Boletín Oficial del Estado, con mayorías parlamentarias, y habrá asuntos que sean más complicados que otros, porque hablamos de fenómenos globales. Y yo entiendo que no tengamos soluciones mañana, pero nosotros lo que vamos a pedir es que esto no sea un postureo del presidente o del PSOE, ni que sean intentos para reforzar todavía más el bipartidismo y expulsarnos a los demás de la partida política.

