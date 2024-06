«Sánchez parece más Trump que un político español»

Pregunta: ¿Cómo valora la citación de Begoña Gómez y que a Pedro Sánchez le parezca extraño que la decisión llegue a pocos días del 9J?

Respuesta: Llevo mucho tiempo ojiplático. Vivimos en una vorágine en la que el escándalo de hoy es tapado por el de mañana. El presidente no tiene apoyo parlamentario, ni presupuesto ni capacidad de desarrollar leyes. La actitud de Sánchez es populista, más cercana a Trump que a un político español convencional. Me gustaría tener como presidente a alguien racional y sensato.

P: ¿Por qué abren la puerta ahora a una moción de censura?

R: Estoy sorprendido por la polémica generada, hay mucho ruido generado por el Gobierno. La moción es una herramienta constitucional, que utilizó el propio Sánchez con el apoyo de Junts, ERC, Bildu o el PNV. No está en nuestra agenda. Feijóo recordó que es una posibilidad abierta a cualquier partido. Nuestra obsesión es conseguir un resultado el 9J que evidencie que la sociedad española tiene ganas de cambio. La moción a la que apelamos es la del domingo.

P: Y su postura sobre una posible moción de censura, ¿cuál es?

R: Si se presenta es para ganarla. Ahora hay una coalición de intereses en torno a Sánchez que haría imposible que saliera adelante. Esta es una legislatura fallida desde el primer momento y nos encontramos ante un fin de ciclo de una manera de hacer política. Llevamos siete meses hablando de los problemas de Sánchez.

P: ¿Se ven negociando una moción al Gobierno con Junts?

R: No, no me veo con Junts. Hay un plano político actual que es el de la pura táctica, que es algo viejuno y no aporta nada. Nosotros defendemos otra forma de actuar, basándonos en la sensatez, las ideas y las reformas. ¿Qué debate de fondo sobre el futuro del país existe? ¿Qué proyecto tiene Sánchez para España? Las cosas caerán por su peso, la situación es insostenible.

P: Vox marca distancias con ustedes en la campaña y les acusa de votar en coalición con el PSOE en las instituciones europeas...

R: A finales del año pasado anunciaron que rompían relaciones con nosotros. Están más obsesionados con el PP que con Sánchez. Nosotros no le hacemos oposición a la oposición, se la hacemos al Gobierno. Los partidos pequeños buscan ganar hueco erosionando a los grandes, es una estrategia.

P: ¿Vox es un partido pequeño?

R: En comparación con el PP sí, con todo el respeto. Es pequeño en términos electorales.

P: ¿Les penalizará su relación con ellos en la Comunidad Valenciana?

R: No creo. El que viene el lobo, que viene el fascismo, es un truco de Sánchez que la gente ha pillado. El PP y Vox son partidos diferentes en muchas materias. A veces coincidimos, como en la Comunidad Valenciana. Se ve en la gestión y en que hay un proyecto político. La impronta y el liderazgo lo marca el PP, con respeto y lealtad a su socio.

P: Han abierto y cerrarán la campaña en la Comunidad Valenciana...

R: El PP no puede entender su importancia nacional sin la Comunidad Valenciana. Necesitamos ser fuertes aquí para llegar a La Moncloa. Algunos creen que España es Madrid, pero es más grande.

P: ¿Cabe Camps en el PPCV?

R: Su situación nos debería llevar a la reflexión, ha sido sometido a un calvario judicial durante años. n

