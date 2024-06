«Transferir el conocimiento a la ciencia es un gran reto»

Pregunta: Desde su ámbito profesional, ¿dónde considera que está la mayor fortaleza de la UE?

Respuesta: Para innovar y que la economía española sea competitiva tenemos que hacerlo desde Europa. Contra los grandes protagonistas de la economía mundial, Estados Unidos y China, solo podemos competir desde la ciencia y la innovación. Europa es fábrica de conocimiento y su gran reto resto es transferir eso a la industria. Si España fuera por su cuenta, sería menos competitiva y tendría una voz más pequeña.

P: Se le ve muy convencido de la importancia de la importancia de Europa...

R: Es que tenemos que ir de la mano de nuestros socios para competir en una economía interconectada. Para la ciencia española el Consejo Europeo de Investigación ha sido catalizador de la investigación científica de primer nivel. Europa ha puesto el foco en la economía del conocimiento. Nos ha dado una marca y un horizonte, una meta para que nuestra ciencia sea más competitiva, con más colaboración con nuestros socios.

P: ¿Qué le pide la ciencia a las instituciones europeas?

R. Le diría a nuestros representantes en Europa que España es potencia mundial en investigación, en el puesto once o doce en generación de conocimiento. Eso hay que ponerlo en valor. El reto de España es transferir ese conocimiento en valor, en innovación. Somos los once o doce en ciencia pero los treinta en innovación. Nuestra economía tiene el desafío de aprovechar el conocimiento que se genera en España.

«Europa tiene la oportunidad de ayudar a España fomentando el emprendimiento, la transferencia de la tecnología y las condiciones laborales de los jóvenes investigadores»

P: ¿Y a los representantes españoles en el Parlamento Europeo?

R: Nuestros representantes políticos en Europa tienen la oportunidad de ayudar a la economía española fomentando el emprendimiento, la transferencia de la tecnología y las condiciones laborales de los jóvenes investigadores. Eso mejoraría nuestro PIB, nuestra renta per cápita y el empelo estacional.

P: ¿Hay el mismo sentimiento europeo en España que en el resto de países?

R: Nací con la democracia y mis primeros recuerdos son la entrada de España en la UE. Todo lo bueno que nos ha pasado es por la UE. Ha sido la ambición y el horizonte de una España mejor, de una economía más desarrollada. No entiendo a nuestro país sin la UE y es uno de los que más sentimiento de pertenencia tiene a Europa. Sin la regulación europea no habríamos avanzado.

P: ¿Qué espera de las elecciones del domingo?

R: Son unas elecciones clave. Nuestro continente no es inmune a un mundo caracterizado por la polarización política. La Europa de la Ilustración y la revolución científica cada vez tiene más polarización. No es un problema de crisis económica, es de identidad. La salida del Reino Unido ha sido una importante lección para el futuro de que no está todo hecho, de que el proceso europeo es reversible, de que hay que cuidarlo y de que Bruselas tiene que tener una narrativa ilusionante.

