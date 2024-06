Feijóo llama a la movilización de la Comunidad Valenciana para "censurar" a Sánchez el 9J y "acercar" el cambio de Gobierno

El PP ha cerrado la campaña a las elecciones europeas desde el Parque de Cabecera de València con un mitin multitudinario tanto por asistencia como por ponentes. Más de 5.000 personas según la organización y hasta seis dirigentes populares, con el presidente nacional Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, tomando la palabra. Junto al jefe de filas, la cabeza de lista al Europarlamento, Dolors Montserrat, el valenciano Esteban González Pons, número cuatro de la candidatura, y el trío habitual que conforman el president Carlos Mazón, la alcaldesa de València, María José Catalá y al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó.

Como adelantó el día previo el propio González Pons en conversación este diario, los comicios del domingo "parecen europeos pero son españoles" para el PP. Y esa idea se dejó sentir a lo largo del acto, en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer Begoña Gómez fueron el blanco de todos los ataques. Por eso, las llamadas a una victoria amplia y a la concentración del voto en el PP fueron los otros grandes ejes: "Si empatamos, se queda", alertó González Pons. "Si ganamos, estaremos más cerca de cambiar el Gobierno", dijo Feijóo.

El gallego, ya experto en hacer campaña en tierras valencians, dejó un primer guiño a la C. Valenciana y el primer rejón al Gobierno ya en el inicio. "Vengo en nombre del plan nacional del agua. Me comprometo a traer agua a la C. Valenciana y por supuesto a l'Albufera", dijo aprovechando tanto la sentencia del Supremo en la que tumba el recurso del Consell contra el recorte del trasvase como el incumplimiento del ministerio con el envío de agua al lago valenciano.

No tardó en cambiar de tercio y saltar al ámbito nacional, denunciando que en las últimas semanas en España "han pasado cosas muy graves. Cosas nunca vividas en 46 años de democracia" que según Feijóo "hubiesen hecho caer al gobierno en cualquier otro país". Casos de "corrupción" que vincula con Sánchez y que según él son "más propios de una república bananera".

Así, ha pedido mantener la unidad en torno al partido y movilizarse el domingo: "Han intentado agotarnos, pero no lo han conseguido. Estamos preocupados, pero movilizados", ha remarcado para recordar que los españoles, por ese plebiscito en el que convierten la cita electoral, se juegan "más" que cualquier otro europeo.

"El domingo hay que ir masivamente a las urnas para que la UE sepa que Sánchez sólo actúa para sí mismo", ha indicado en referencia.

Mazón, por su parte, ha presumido de gestión tras su primer año en la Generalitat y también de presidente nacional. "Yo sí que tengo un presidente que apuesta por la C. Valenciana, no como otros", ha celebrado para hacer su habitual repaso a su mandato: rebajas fiscales, reducción de gasto político y reivindicación ante el Gobierno central.