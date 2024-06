La Europa más atrevida confía en la creatividad alicantina

En las elecciones de 2019 al Parlamento Europeo, una encuesta de esta institución tras las votaciones reveló que, detrás del aumento de la participación estuvo el voto joven. En concreto, la aportación de los menores de 25 años subió en toda la Unión Europea 14 puntos porcentuales, hasta el 42 %. El porcentaje de ciudadanos que acudió a votar a las urnas (hasta el 50,6 % para el conjunto de la UE, el 61 % en el caso de España) fue el más alto registrado desde 1994. España fue, de hecho, uno de los estados que más aumentó la participación (17 puntos).

Repetir este hito o superarlo sigue siendo una tarea harto complicada, porque no hay que olvidar que detrás de este buen dato está el hecho de que uno de cada dos europeos con derecho a voto se quedó en casa. Así que para alejar esa posibilidad lo máximo posible, la Oficina del Parlamento Europeo en España ha repetido estrategia este año y contó con una agencia alicantina para diseñar una campaña que animara a los más jóvenes a participar este domingo 9 de junio. En 2019, la creatividad corrió a cargo de Gettingbetter (Alicante) y, en esta ocasión, la responsabilidad ha caído en manos de Sapristi Décom (Dénia).

Parte de la campaña para el Parlamento Europeo se hizo en autobuses. / INFORMACIÓN

Votantes entre 18 y 25 años con perfil en Instagram fue el primer objetivo de esta modesta iniciativa para la que se pusieron encima de la mesa menos de 15.000 euros. «El briefing está trabajado y bien definido», apunta Alfred Pavia, socio y director creativo de Sapristi. Es su manera de resumir que lejos de mover a grandes masas, la propuesta que lleva a manos de las agencias se ha concretado y mimado mucho, pues se trata de despertar un sentimiento europeísta que sí tiene cabida entre la Generación Z, pero que lógicamente precisa de otro lenguaje y otra mirada. Y así lo hicieron desde la agencia dianense con las «Leyes no escritas».

Millones de impactos

«Todavía hay mucha gente que piensa que votar no sirve para nada, así que consideramos que la única manera de que nos creyeran era decirles la verdad», comenta el director. «Con situaciones cotidianas evidenciamos que hay cosas que sí se pueden cambiar y es el futuro de Europa». La serie parte de frases como «Si lavas el coche, ese mismo día lloverá», «Cuando hayas superado a tu ex, te escribirá para preguntarte qué tal estás» o «Artículo 47: La noche que decidas no salir, será LA noche que en la que pasará de todo. Hay leyes que no cambian. Por suerte, en otras tienes mucho que decir».

Lanzaron hasta 20 mensajes antes de que comenzara la campaña electoral. El éxito fue tal que la idea se replicó en otros países como Portugal e Italia, explican Carlos Rul·les y Damián Castaños, responsables de redes y comunicación, respectivamente de la Oficina del Parlamento Europeo en España. «El acierto fue, sin duda, contar con las cinco principales asociaciones juveniles europeas del país», comentan.

Ese efecto altavoz dio como resultado tres millones de impactos digitales (Instagram fue el canal elegido), más de cinco millones de impactos a lo largo de los diez días que se visionó el video en las pantallas de Callao en Madrid. La campaña se amplificó a exteriores en autobuses de Madrid y València, que dejaron cerca de 70 millones de impacto.

Pero al margen de los resultados, lo que llama la atención es que la imagen de esa Europa de Bruselas gris, de traje y extremadamente formal, se rompe en estas campañas que llevan sello alicantino. La visión de Pavia la comparte Nöel Lang, director creativo de Gettingbetter, quien ha dirigido cuatro campañas para esta misma oficina y una acción de «street marketing». La última fue Generación XXX, un alegato contra el consumo porno en menores y que rompió los esquemas con la animación de un bosque donde los árboles que infunden terror eran en realidad símbolos fálicos.

Lang como Pavia coinciden en que frente a la desafección política hay una generación a la que le preocupan temas trasversales como la sostenibilidad o la igualdad. «Comparten ideas arriesgadas. Es una comunicación abierta, creativa e inspiradora», concluye el director alicantino.

Suscríbete para seguir leyendo