Las conexiones valencianas de Alvise: de su convulso paso por Cs a su desconocido número dos

Luis «Alvise» Pérez Fernández (Sevilla, 1990) es el personaje político más buscado del momento. Su agrupación de electores Se Acabó la Fiesta (SALF) ha irrumpido en el tablero nacional con más de 800.000 votos en las europeas, buena parte de ellos en la Comunidad Valenciana, donde se sitúa como quinta fuerza solo por detrás de los cuatro partidos representados en las Cortes. En la provincia de Alicante escala hasta la cuarta posición, superando incluso a la coalición Sumar-Compromís. Y lo ha hecho con un discurso marcadamente antisistema, sin programa electoral y con una campaña centrada en redes, su fuerte entrada parece responder a un sentimiento de enfado con la clase política, aunque deja más incógnitas que certezas. El fenómeno de Alvise Pérez puede descolocar, pero nunca considerarse una sorpresa. Se quedaron cortas pero casi todas las encuestas pronosticaron sus potentes resultados. En la Comunidad Valenciana fueron especialmente buenos, siendo cuarta autonomía donde más apoyo recibe. En la provincia cosechó 38.746, y un 6,02 %.

Alvise Pérez, a la derecha de Toni Cantó, en el escrutinio de las autonómicas de 2019 cuando era jefe de gabinete del entonces líder de Cs. / / M. A. MONTESINOS

Comienzos en UPyD

Pese a su discurso beligerante contra los políticos, los medios y todo lo público, Alvise Pérez ha orbitado durante años en torno a diferentes partidos que han ido surgiendo en los alrededores de PP y PSOE. Empieza en UPyD hasta el colapso de esta formación. Inicia entonces un acercamiento a Ciudadanos que le acabará ligando a la Comunidad Valenciana a través de Toni Cantó, que le ficha como jefe de gabinete y le asigna un sueldo público. Tras ser apeado del proyecto solo un año después, repite la operación con Vox y tampoco acaba bien. Cantó, entonces síndic de Ciudadanos en las Cortes, le ficha a finales de 2018 para preparar las autonómicas. Ambos se conocen en la campaña andaluza de unos meses antes. Alvise era entonces un total desconocido, pero su paso por la política valenciana ha dejado muchos recuerdos... y no buenos. Numerosas fuentes le definen como una persona de difícil trato que nunca encajó en el equipo, controlador, indisciplinado y no demasiado trabajador. «Un vago», coinciden. De hecho, en plena campaña, Cantó tuvo que reforzar el equipo con personal de Madrid ante su escasa implicación. Llegó a «olvidarse» de gestionar la cartelería que se pega en la noche de arranque, que tuvo que ser improvisada por el resto del equipo pese a que era su responsabilidad. ¿Y era ya tan radical o se ha ido escorando con los años? Aquí hay diversidad de opiniones. Algunas fuentes aseguran que en su fase inicial era un tipo «normal» con escasa influencia en la línea política de Cs. Una persona de perfil bajo y que «no llamaba demasiado la atención». Sin embargo, otras voces señalan que ya era «tan ultra como ahora». Se le atribuye, al poco de su llegada, una abierta negación de la violencia machista y la atribución de esta a personas migrantes. Sea como sea, su etapa coincide con la fase de mayor dureza de Cs contra el Botànic. En el Ayuntamiento de Alicante se le recuerda durante las negociaciones entre Ciudadanos y el PP, tras las municipales de 2019, que acabaron con el acuerdo de gobierno del conocido como bipartito, encabezado por Luis Barcala y Mari Carmen Sánchez. A las conversaciones llegó acompañando a Toni Cantó. La vinculación del agitador con la Comunidad Valenciana no acaba en su cargo público. La irrupción del domingo vale tres eurodiputados. Junto a Alvise, logran acta Diego Solier Fernández y Nora Junco. Dos grandes desconocidos de los que apenas hay rastro digital. Sí que se sabe que el número dos es valenciano y una persona muy cercana a Pérez. Según los pocos datos que se pueden consultar en sus perfiles sociales, se trata de un informático licenciado en la UPV que ha ocupado cargos directivos en varias multinacionales como la empresa de salud Domtar, la portuaria Tiba o incluso Walt Disney Company.

