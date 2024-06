Así es Vito Quiles, el colaborador ilicitano de Alvise al que busca la Justicia

Mucho se está hablando de Alvise Pérez en los últimos días, desde que el pasado domingo su candidatura, bajo el nombre de Se Acabó la Fiesta (SALF), lograra tres eurodiputados en las elecciones europeas del 9J. Este miércoles también se han puesto los focos sobre su jefe de prensa, Vito Zoppellari Quiles (Elche, 2000), después de que una jueza haya ordenado su localización. El periodista, que está siendo investigado por injurias y calumnias al portavoz de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, no ha respondido a las citaciones judiciales. La jueza considera que el investigado no ha podido ser citado judicialmente en el domicilio designado en la causa ni en ninguno de los que le consta, y tampoco se ha podido contactar telefónicamente con él, un hecho que supone -según la jueza- que Quiles "intenta sustraerse de la acción de la justicia". Aunque en un principio el auto recogía en sus razonamientos jurídicos que se procediera a adoptar como medida cautelar "su detención y presentación" ante el juzgado, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han aclarado posteriormente que tal extremo es "un error incluido en dicha resolución que ya está siendo corregido". De este modo y tal y como dispone la parte dispositiva del auto, el juzgado únicamente ha decretado, según las fuentes, la averiguación de paradero del investigado y no su detención.

Vito Quiles ha respondido, a través de la red social X, que piden su expulsión del Congreso por colaborar con la política. "Tienen allí a Canal Red, el medio de un partido que integraba el Gobierno, a un periodista que amenazó a (Santiago) Abascal en la calle, a Antonio Maestre que acude a escraches de Podemos… Y me van a echar a mí por avalar a una agrupación de electores sin representación en la Cámara. Son una secta peligrosa".

Causa judicial y polémica profesional

La petición judicial se ha conocido justo el día en el que la Asociación de Periodistas Parlamentarios ha pedido que se le retire su acreditación del Congreso, al considerar que su vinculación política es incompatible con el ejercicio de la profesión. En un comunicado, la asociación denunciaba esta mañana "con asombro" que Vito Quiles, número 57 en la lista de las elecciones europeas de la agrupación de Alvise Pérez, se siente en la sala de prensa del Congreso de los Diputados y del Senado e, incluso, haga preguntas a los portavoces parlamentarios. "Quiles no solo se ha presentado a las elecciones bajo el paraguas de esta agrupación, sino que hay varias pruebas que demuestran que está ejerciendo de jefe de prensa del eurodiputado electo Alvise Pérez", recalca la asociación.

Para la asociación profesional, ir en las listas, trabajar o colaborar con un partido político, coalición o agrupación electoral "es contrario a la ética de la profesión periodística y, por tanto, incompatible con acceder a una acreditación como periodista parlamentario". Por eso, ha reclamado este miércoles a las instituciones y a sus responsables que colaboren para proteger la necesaria independencia y equidad en el desempeña del periodismo. "No es tolerable que pregunten a parlamentarios, parlamentarias y miembros del Gobierno personas ligadas a partidos políticos, coaliciones o agrupaciones electorales", subraya la APP.

Posteriormente, la FAPE (la Federación de Asociaciones de Periodistas de España) se ha sumado al rechazo y disconformidad de la APP “ante el hecho de que personas vinculadas a partidos políticos, coaliciones o formaciones que se presentan a las elecciones ejerzan de periodistas en los espacios que el Congreso de los Diputados y el Senado tienen destinados al ejercicio de la profesión".

Además formar parte de la candidatura de SALF para las elecciones europeas, en la que ocupó el puesto número 57 y de ser jefe de prensa de Alvise, el ilicitano Quiles ha destacado en los últimos años por ser una especie de influencer entre los movimientos de extrema derecha y, sobre todo, por las polémicas que ha ido protagonizando.

De Altabix, doble centro escolar...

Del barrio de Altabix de Elche, estudió en el colegio de Fomento Aitana. Antiguos compañeros de pupitre recuerdan que fue “invitado a irse” de este centro educativo tras repetir curso y, sobre todo, por su comportamiento, el cual califican con el eufemismo de “impertinente”. Esta invitación le llevó a cursar el Bachillerato en las Carmelitas. Todavía en Elche, se afilió a Nuevas Generaciones (NN GG) a mediados de la década pasada, coincidiendo con la etapa en la que Pablo Ruz se hizo con el control local del Partido Popular, sucediendo a Mercedes Alonso. Eso sí, no mantuvo ningún vínculo cercano con el actual alcalde ilicitano ni con su círculo próximo. En 2020 se fue a Madrid a estudiar Periodismo, momento en el que abandonó el PP y se escoró hacia la extrema derecha y se acercó al entorno de Vox, aunque en 2021 seguía afiliado a NN GG. A nivel mediático se dio a conocer a través del canal de YouTube Estado de Alarma TV, en el que también han participado periodistas como Javier Negre, y de ahí pasó a formar parte del entorno de Alvise.

Suscríbete para seguir leyendo