La plantilla para Educación provoca un duro choque entre el Consell y Compromís

Una interpelación del diputado autonómico Gerard Fullana al conseller de Educación, José Antonio Rovira, con la que se ponía punto final a dos días de pleno provocó un duro choque entre Compromís y el Consell en las Cortes Valencianas. El mayor punto de fricción entre los dos alicantinos se produjo a costa de la plantilla docente para el próximo curso, ya que el diputado de la coalición valencianista denunció un recorte de mil profesores pese a que desde la Generalitat se apunte a que habrá mil docentes más. «Ha dicho sumarán mil profesores más cuando estaban previstos 2.000. Entonces, están recortando mil», espetó Fullana de inicio.

Rovira, por su parte, acusó al Botànic de haber dejado unos planes de plantillas docentes que no contaban con seguridad jurídica, amparándose para ello en la Abogacía de la Generalitat, y de haberlo hecho cuando ya se encontraba en funciones, porque se hicieron después de las elecciones autonómicas del 28M y antes de que el Consell de Carlos Mazón hubiera entrado en escena. «Lo dejaron todo hecho unos zorros», manifestó Rovira en alusión al estado en el que dice que encontró la Conselleria de Educación, que había estado en manos de Compromís durante la etapa del Botànic. No es la primera vez que el alicantino expone esta cuestión. No había transcurrido ni un mes de la andadura del Consell cuando en agosto del año pasado afirmó que el acuerdo para aumentar las plantillas de profesores era la «bomba de relojería» que les había dejado el Botànic en herencia. El rifirrafe entre ambos fue subiendo de temperatura y se incluyeron referencias al caso Brugal y Ximo Puig o acusaciones de mentiroso al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

Fullana abrió su intervención en las Cortes Valencianas echando mano a la comparecencia de Rovira de este jueves en À Punt, en la que respondió que le habían «pillado» cuando le preguntaron si los alumnos podrán elegir entre castellano o valenciano para responder a los exámenes de las asignaturas que se impartan en inglés o tendrán que hacerlo en inglés. «Usted me supera, me desborda. Cuando pienso que lo he visto todo, llega y da un paso más. Reconoce que le han pillado, que no tiene ni idea, cuando es el conseller que se ha pasado dos meses tramitando las leyes», apuntó el portavoz de Compromís, que después le preguntó a Rovira: «¿Qué tiene que saber usted de los contratos menores del Brugal para seguir en esa silla?».

Por su parte, Rovira comenzó su defensa aludiendo a un compañero de Fullana en la coalición valencianista, el exconseller Vicent Marzà: «Su compañero dejó perder 210.000 euros a los valencianos por su ineficacia, por no reclamárselos a los socios del hermano de Ximo Puig». Sobre los acuerdos que el Botànic dejó para el aumento de las plantillas de profesores, afirmó que el anterior Gobierno autonómico «trabajó más cuando estaba en funciones que en los ocho años anteriores». Por último, sobre su intervención en À Punt señaló: «Cuando no sé algo lo que no hago es mentir como Pedro Sánchez. Los alumnos se examinarán en la lengua que quieran, nosotros somos los que creemos en la libertad»

