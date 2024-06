Mazón reclama al Gobierno de Sánchez que no se olvide de la Comunidad: “No puede mirar solo a Cataluña”

Aunque la comparecencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en la mañana de este viernes en Alicante estaba destinada a dar a conocer el servicio de Tram para las Hogueras, el jefe del Consell ha analizado otras cuestiones de actualidad, como la situación que acontece en la factoría de Ford en Almussafes (Valencia). En este sentido, y tras las declaraciones de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en las que había manifestado que el ERE de Ford es competencia de la Generalitat, el alicantino ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que no se desentienda de los problemas de la Generalitat. “No puede mirar solo a Cataluña. Allí, cuando tienen un problema con el Cercanías o con el soterramiento de las vías, lo arregla”.

Mazón ha manifestado este viernes, en relación con la factoría de Ford, que "lo que le estamos pidiendo al Gobierno de España es que no se desentienda de sus obligaciones porque hay mecanismos muy importantes que sí que puede poner a disposición, como es el Mecanismo Red". El ERE que Ford ha anunciado en la factoría en Almussafes afectará a más de 1.600 trabajadores. "Yo sé que se está haciendo un esfuerzo por parte de Ford. A mí no solo me preocupa Ford, sino que me preocupa también todo el parque automovilístico, todo el parque de proveedores; ya se sabéis que cuando Ford estornuda, el parque se constipa", ha dicho el jefe del Consell. También ha recordado que "la Generalitat ha puesto en marcha una comisión especial con todo el sector para abordar la situación del empleo de manera integral, que, además, echará andar la semana que viene con la participación de Ford, de Almussafes y de las asociaciones de todo el sector. Estamos cumpliendo con nuestra obligación".

Además ha dicho que espera "que se minimicen los despidos totales a lo largo de estos días, probablemente con planes de relevo, con planes completados con la formación, en vez del despido, que pueda formar a estos trabajadores para la llegada del híbrido que vendrá ahí del coche eléctrico definitivamente". Asimismo, ha defendido el "sentido de Estado" con Ford y con todo el parque automovilístico y de proveedores de la autonomía, porque "cuando Ford estornuda, el parque se constipa". En este contexto, ha reclamado al Gobierno que "no se desentienda de sus obligaciones, porque hay mecanismos muy importantes que sí que puede poner a disposición, como es el mecanismo Red". Al respecto, ha rechazado "entrar en polémicas" con el Ejecutivo. "Solo le pido que lo estudie al menos, que podría ayudar muy mucho a esta etapa transitoria hacia el coche híbrido y hacia el coche eléctrico", ha sostenido.