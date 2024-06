Compromís exige a Sánchez tratar la "singularidad valenciana" en financiación

Compromís ha exigido este lunes que haya una "singularidad valenciana" a la hora de tratar la financiación autonómica y ha reivindicado la aprobación de su ley de Trato Justo que se empezará a tramitar la próxima semana en las Corts. Lo ha expresado su síndic en las Corts, Joan Baldoví, quien ha asegurado que la coalición no está "en contra de ninguna singularidad" siempre y cuando haya una "singularidad valenciana" que resuelva el "problema valenciano" en materia de infrafinanciación y deuda, los dos puntos que el portavoz valencianista ha señalado como específicos de este territorio.

"No veo mal que se apruebe una singularidad catalana si se resuelve el problema valenciano, pero no entendemos que se atiendan problemas de otras autonomías sin atender el de la Comunitat Valenciana", ha indicado el síndic de Compromís, Joan Baldoví, este lunes, al ser preguntado por la posibilidad de dotar de un tratamiento específico a Cataluña a la hora de negociar un nuevo sistema de financiación, algo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de "factible".

Baldoví ha insistido en que no le molesta la "singularidad de nadie", sino que ha remarcado la "singularidad valenciana" de la que ha dicho está marcada por ser la autonomía con mayor deuda por habitante y por sufrir un "sistema ineficiente" como la peor financiada junto a Murcia. "Se ha de atender a quien más necesidad tiene", ha señalado. Por ello, ha pedido "actuar" y no "victimizarse ni estar contra nadie", en un claro mensaje hacia el Consell, a quien ha reclamado "buscar soluciones".

Próximo debate

Entre estas soluciones, Compromís ha reivindicado su Proposición de ley de Trato Justo, una norma que pedirán que sea incluida en el orden del día del pleno de la próxima semana para que se tome en consideración. Esta, si recibe luz verde de la cámara valenciana, tiene como destino el Congreso y pide poner en marcha un fondo de nivelación así como aprobar un nuevo modelo de financiación en seis meses y si este no se aprueba, que el nuevo sistema de reparto se haga por población. El Consell no ha planteado un criterio en contra por lo que el PP podría apoyar su toma en consideración.

Y cuestionado sobre si dejaría el apoyo al Gobierno si solo se aprueba una solución para Cataluny y no para el resto, Baldoví ha manifestado: "Si el gobierno de Pedro Sánchez incumple su parte del acuerdo, nosotros estaríamos liberados de cumplir nuestra parte del acuerdo". Eso sí, ha matizado: "Nunca podríamos en peligro que hubiera una mayoría progresista", pero ha señalado que si depende de ellos (en caso de no aprobarse la financiación) "muchas de las medidas que quiera aprobar este gobierno, no se podrían aprobar".

Suscríbete para seguir leyendo