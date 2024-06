Mazón echa el freno a la ley de financiación de Compromís

Mazón ha echado el freno a la propuesta de modificación de ley de financiación de Compromís. Tras la entente frente al Gobierno de Sánchez escenificada en esta materia en la reunión de finales de mayo entre el president Carlos Mazón y el síndic de Compromís, Joan Baldoví, se daba por hecho que el PP permitiría la tramitación de la proposición de proposición de ley de “Tracte Just” que impulsan los valencianistas, que esta semana se toma en consideración en las Corts. Es un texto para reclamar al Congreso la reforma del sistema de financiación, la creación de un fondo de nivelación y la regularización de la deuda histórica de las comunidades autónomas. Sin embargo, a 24 horas de la votación, ahora mismo el voto decisivo del PP -que se daba por favorable a tramitar este texto-, está en el aire.

“No lo hemos decidido [el sentido del voto] porque compartimos los objetivos pero no el instrumento ni el texto”, ha dicho esta mañana el portavoz del PP, Miguel Barrachina, antes del pleno que va a debatir esta jornada varias de las leyes impulsadas por PP y Vox, como la de Libertad Educativa. Habrá que ver si el PP bloquea la norma o se abstiene y deja que se tramite.

“Es la cuarta vez que Compromís propone el mismo texto de forma casi idéntica. Compartimos los 3 objetivos: nuevo sistema de financiación, fondo de nivelación mientras llega, y condonación de la deuda. Pero los 8 folios están repletos de ineficiencias. El sentido del voto no está decidido”, ha insistido Barrachina.

Un informe de Hacienda

Las ineficiencias a las que se refiere el PP están señaladas en un informe de la Conselleria de Hacienda, conocido a escasas horas de la votación, y en el que se aconseja rechazar a las Corts la propuesta de Compromís, ya que probablemente la mesa del Congreso lo inadmitiría. Además de citar incoherencias e incorrecciones en el texto, se añade que tendría un coste extra para el Estado de entre 11.400 y casi 13.000 millones, con lo que no pasaría así como así el filtro de las Cortes Generales.

Las dudas de última hora del PP han molestado a Compromís. “El president Mazón me dijo que la dejaría tramitar. Si no la deja tramitar, estaría faltando a su palabra”, ha señalado Baldoví. El síndic ha centrado sus críticas en el Consell y la titular de Hacienda tras este informe. “Me sorprende que en un año la consellera no haya hecho nada [sobre la reforma del modelo de financiación] más allá de opinar sobre una ley de Compromís. Los gobiernos tienen que proponer. Si hay deficiencias, que se tramite y que se enmienden, pero demos pasos adelante. Si votan en contra, ¿cuál es el plan b, culpar al Gobierno? El texto va en la linea de lo que han dicho los expertos, hemos hecho las correcciones respecto a iniciativas anteriores”, ha añadido. Cabe recordar que el jefe del Consell fijó la posición de la Generalitat en un artículo de opinión publicado en este diario la pasada semana.

Los socialistas, a favor

Igualmente, Baldoví ha apuntado: “No conocemos ninguna propuesta de este gobierno en torno al modelo de financiación, mas allá de las declaraciones del señor Mazón. Damos este paso para hacer la faena que el Govern no está haciendo”. Y ha apuntado: “Va en la línea de lo que han dicho la comisión de expertos y las salvedades del propio Consell a nuestras leyes. Va en la linea de todo lo que defiende la plataforma por un finançament just”.

Quien sí ha garantizado el apoyo a esta propuesta de ley es el PSPV. Había ciertas dudas, ya que, en última instancia, esta propuesta llegaría al Congreso generando incomodidad en las filas socialistas. El síndic José Muñoz ha anunciado: “Los socialistas votaremos a favor para que se admita a trámite su debate. El Grupo Socialista vamos a trabajar el texto y a aportar nuestro modelo de financiación y planteamiento, el cual es el mismo e inamovible desde hace 10 años gobierne quien gobierne". Además, añade: “Exigimos a Mazón que nos diga qué modelo de financiación defiende para la Comunitat Valenciana, porque de momento solo sabemos que lo que plantea es tener mas competencias legislativas en materia de IVA para hacer dumping fiscal yendo en contra de todas las opiniones de los expertos”.

Suscríbete para seguir leyendo