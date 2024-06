El PSOE pide a su ejecutiva que haga turnos para abrir la sede en Alicante

El lunes Miguel Millana, el martes María José Adsuar, el miércoles Eva Montesinos... Y así hasta final de julio. La agrupación local del PSOE de Alicante ha aprobado que durante las próximas semanas sean los miembros de su ejecutiva, que superan las cuatro decenas, los encargados de abrir las puertas de su tradicional sede en la calle Pintor Gisbert por si algún ciudadano se presenta allí para trasladar consultas o reclamaciones. Detrás de esta acción se encuentra un nuevo episodio del conflicto que se arrastra desde hace mucho tiempo entre la agrupación local, que controla el veterano Ángel Franco, y el grupo municipal, cuya portavoz es Ana Barceló.

La dirección del partido en Alicante sostiene que ha tenido que recurrir a su ejecutiva para abrir su sede porque la persona que lo hacía hasta ahora ha encontrado otro empleo y desde el grupo en el Ayuntamiento no se les quiere ceder a ninguno de los asesores para que compagine su trabajo municipal con el del PSOE. En la agrupación local, cuyo secretario general es Miguel Millana, se asegura que este tipo de colaboraciones se han venido haciendo tradicionalmente y que, en otras ocasiones, estos asesores también han llegado procedentes de la Diputación o de la FVMP. Por su parte, el sector crítico con la gestión de Franco señala que esta decisión supone una nueva provocación por parte del exsenador y que el partido cuenta con recursos económicos propios, como los procedentes de las cuotas de su militancia, para pagar a alguien por abrir la sede y no tener que recurrir a su ejecutiva para este cometido. Por este motivo también le piden a Franco transparencia con los fondos del PSOE.

«Hay que abrir la sede y no tenemos otros medios. El drama sería si no la abriéramos, no esto», afirma Millana. «El problema es que no existe la relación adecuada entre el grupo municipal y el partido. Ya se lo hemos trasladado a la secretaria general del PSPV [Diana Morant] para que ponga el foco en Alicante y resuelva una anomalía institucional que no se da ni en Elche, ni en València ni en Castellón ni en ningún municipio», apostilla. Desde el grupo municipal también se apunta que esta decisión fue aprobada por la comisión ejecutiva por unanimidad y que la contratación de una persona, como defienden los críticos, debería ser aprobada desde Madrid.

Uno de los hechos que más malestar ha provocado es que el calendario para abrir la sede, que se prolonga hasta final de julio, ya que en agosto no se abrirá, se ha hecho sin tener en cuenta las responsabilidades institucionales o profesionales de los implicados. En la rueda que se ha habilitado se incluyen, entre otros, a los diputados autonómicos José Díaz y Marisa Navarro o a los concejales Trini Amorós, Victoria Melgosa, Miguel Castelló o Raúl Ruiz, que también es diputado provincial. «Veo bien que todos arrimemos el hombro pero no me parece correcto que se hayan confeccionado los turnos sin consultar. Es una muestra más de que todo lo hacen de cualquier manera», expresa Toni Mira-Perceval, miembro de la ejecutiva.

El conflicto entre la agrupación que controla Franco y el grupo municipal que encabeza Barceló se remonta prácticamente al momento en el que la exconsellera hizo acto de presencia en Alicante para ser la candidata socialista en las últimas elecciones municipales. Uno de los hecho que puso de manifiesto la disputa fue que Barceló descartó firmar un convenio para financiar al partido a través de los fondos que recibe el grupo socialista en el Ayuntamiento, unos 12.000 euros anuales.

El secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, ha tomado cartas en el asunto para intentar encontrar una solución. De hecho, el pasado mes de mayo se reunió con las dos partes implicadas para intentar conocer su «realidad». Desde la dirección de Morant se aplazaron las decisiones hasta que pasaran las europeas, así que ya pueden abordar el asunto.

