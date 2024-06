«En Podemos mucha gente es de nuestra familia, hay que dejar los reproches»

Pregunta: ¿En qué momento está Sumar tras la dimisión de Yolanda Díaz?

Respuesta: Estamos en un proceso de redefinición, de tratar de completar algunos de los objetivos que nos planteamos hace dos años, cuando iniciamos el proyecto. Después de la decisión de Yolanda Díaz todas y todos nos quedamos muy sorprendidos, no lo esperábamos. Reconoce un fracaso, algo que no se produce demasiado en la política española. Ha sido clara en el sentido de asumir la responsabilidad, de verse incapaz de asumir la tarea de reunificación de la izquierda.

P: ¿Cuál es su papel en esta etapa?

R: Hemos creado un órgano colegiado con cuatro cargos que ya teníamos en la ejecutiva. Las que estamos ahí tratamos de discutir los siguientes pasos. Nuestro papel es el de rearmarnos para la asamblea de octubre. Mientras vamos gestionando la relación con otros partidos.

P: ¿Los resultados electorales les han llevado a hacer autocrítica?

R: Hemos hecho autocrítica en un sentido amplio. Hay que hacerla pero sin fustigarse ni darse latigazos, ver dónde nos hemos equivocado para cambiar el rumbo. Yolanda Díaz fue la primera en hacer este ejercicio. Vamos a plantear la construcción orgánica con otro enfoque para convencer a la ciudadanía de que puede haber un proyecto de Gobierno distinto. Nos tenemos que dotar de las herramientas que nos permitan llegar con los deberes hechos a las próximas citas electorales.

«Es difícil construir una organización cuando te plantan tres elecciones que no estaban previstas»

P: Una de las acusaciones que han recibido es que sólo han centrado su discurso en la extrema derecha...

R: Tratar de construir una organización política en un momento en el que te plantan cuatro procesos electorales en seis meses, tres de ellos imprevistos, es difícil. Eso ha sido un impedimento claro. Ahora tenemos un periodo por delante en el que el calendario electoral se suaviza. Eso nos obliga a desarrollar las capacidades que no hemos podido.

P: ¿Y sobre la extrema derecha comparte las críticas recibidas?

R: No creo que sea tanto que nos hayamos centrado en la crítica a la extrema derecha. Hay que hacerla porque es la mayor amenaza que tenemos para la democracia. Pero la manera de salir de esa trampa y avanzar en un camino progresista es hablar de alternativas, que tenemos que construir. No podemos sólo decir que viene el lobo, sino que hay que ensanchar espacios.

P: ¿Los cambios que están viviendo afectarán a su proceso de implantación en Alicante?

R: Habrá que modificar cosas, la decisión de Yolanda Díaz nos obliga a replantearnos elementos, sería absurdo no reconocerlo. En marzo aprobamos documentos organizativos que nos permiten trabajar en un tejido político desde el municipalismo, que es desde donde se tienen que construir las agrupaciones populares. El objetivo siempre fue, y eso se mantiene, ensanchar el espacio. No queremos canibalizar a los compañeros de Compromís.

P: Ahora que cita a Compromís, ¿cómo es su relación con ellos?

R: La relación que queremos mantener con Compromís es la misma que hasta ahora. Nunca hemos dado pasos sin consultar con ellos. Quiero ser prudente y no anticipar nada que no haya hablado antes con Compromís. Al final lo que buscamos es que las políticas progresistas incidan en la vida cotidiana de nuestra gente, que es la misma, la clase trabajadora de este país.

P: ¿Se ve como candidato para tomar el relevo de Yolanda Díaz?

R: Primero hay que decidir las bases que nos van a llevar a octubre. Nos quedan por delante muchas horas de reuniones en septiembre y octubre previas al momento congresual. Nos va a tocar trabajar mucho, en la ejecutiva sabemos que nos hemos quedado sin verano.

P: ¿Pero se ve como candidato?

R: No es el momento, es la menor de las preocupaciones. Puedo decir que yo no me veo, que hay compañeras y compañeros que tienen espaldas para cubrir un traje de estas hechuras. Lo que me alegra es que veo ilusión de sacar esto, no podemos permitirnos el fracaso. Lo demás es secundario. Como se dice de las crisis, son un momento de peligro pero también de oportunidad.

P: ¿En esta nueva etapa ve posible tender puentes con Podemos?

R: A la hora de reestructurar el espacio todos tenemos que ser autocríticos, empezando por uno mismo. Hay que trabajar con modestia y espíritu democrático. Hay mucha gente todavía hoy en Podemos que se encuentra dentro de la misma familia ideológica de la que venimos todas y todos. Tenemos que trabajar en la resolución de las diferencias y eso, tarde o temprano, se hablará con Podemos. Si queremos reconstruir el espacio hay que hablar y dejar los reproches en la puerta.

