Vox se revuelve contra Mazón por los cursos de policía

Vox se revuelve contra el PP. Varios dirigentes de la formación voxista han cargado contra el PP y contra el propio president de la Generalitat, Carlos Mazón, después de desautorizar a la Conselleria de Justicia, en manos de Vox, al cambiar el nombre de una asignatura en un curso para policías locales ofrecido por la Generalitat. El Ivaspe, el organismo encargado de organizar la formación del personal de seguridad y dependiente de Justicia, renombró la asignatura como 'Violencia intrafamiliar', pero la portavoz del Consell, Ruth Merino, ha anunciado que se ha vuelto a cambiar por 'Violencia contra la mujer', lo que ha desatado una tormenta entre los socios.

"Mazón hace algo más grave que desautorizar a su consellera de Justicia: incumple su palabra. Lo que pacto suscrito y firmado entre PPCV y Vox contempla es la adopción de medidas de lucha contra la violencia intrafamiliar… y no otra cosa", ha expresado en un mensaje en sus redes sociales el diputado en el Congreso y candidato a la Generalitat el 28M, Carlos Flores Juberías, quien ha recordado que fue él mismo quien propuso la redacción de ese apartado del acuerdo.

A sus críticas también se había sumado el síndic de Vox en las Corts, José María Llanos, en un mensaje a través de las redes sociales que, sin embargo, ha borrado. En este lamentaba: "La lealtad a lo pactado es lo afortunado. La deslealtad es el caos. Vox es leal, pero no va a aceptar que nuestros socios no lo sean. No por nosotros, por nuestros votantes, por el pueblo valenciano y por la palabra dada. Sin eso no queda nada".

Misma línea que la exsíndica de Vox en las Corts y diputada autonómica, Ana Vega, que ha señalado directamente contra Ruth Merino de quien ha señalado "la consellera creía en la violencia intrafamiliar cuando estaba en Cs", recordando su pasado en la formación naranja que abandonó en enero de 2023, meses antes de incluirse en las listas del PP y posteriormente entrar en el gobierno autonómico. "Lástima que la derechita cobarde la haya envuelto", ha añadido Vega.

Las críticas de Vox al PP llegan después de que Merino señalara en una entrevista este miércoles en À Punt que la denominación puesta por la Conselleria de Justicia era "desafortunada" y que se iba a cambiar después de que la vicepresidenta segunda y consellera de Igualdad, Susana Camarero, se reuniera con Elisa Núñez, titular de Justicia. De hecho, este miércoles por la mañana ya se había incluido el cambio aunque no regresando a su nombre original, Violencia de género, sino a 'Violencia contra la mujer'.

