Castedo asiste a la cena en la que se celebra la absolución de Camps

El expresidente de la Generalitat Francisco Camps fue homenajeado anoche en una cena en Valencia a la que asistió parte de la vieja guardia del Partido Popular, no así la actual plana mayor de la formación. Este es el motivo por el que no se vio entre los presentes al jefe del Consell, Carlos Mazón, ni a los alcaldes de Alicante y València, Luis Barcala y María José Catalá. Tras los procesos de los que ha sido absuelto, Camps recibió el afecto de medio millar de militantes, entre ellos, Carlos Fabra, Alfonso Rus o la exalcaldesa alicantina Sonia Castedo, cargos importantes en el pasado. Pedro Agramunt ejerció de coordinador. El edificio de la America’s Cup en el que tuvo lugar el encuentro fue bandera del mandato de Camps. Entre los asistentes también pudo verse, entre otros, a Matías Pérez Such, Adela Pedrosa, César Augusto Asencio o José Manuel Medina.

La asistencia prevista a este evento era de 500 personas. Camps fue el encargado de dar a conocer la cita con un mensaje a través de sus redes sociales, que encabezaba con un «¡Qué ganas de volver a veros!». Tras conocerse el pasado mayo su absolución en la última etapa de las causas judiciales en las que ha estado inmerso durante los últimos años, Camps ha venido insistiendo en su voluntad de regresar a la primera línea política. «Estoy con más ilusionado que en 1991», cuando comenzó su trayectoria como concejal de Rita Barberá, y a disposición de «volver a la arena política», ha manifestado el expresidente.

