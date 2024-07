El Consell propone que 15 millones para obras en Alicante se destinen a Valencia

Cambio de planes respecto a inversiones en infraestructuras anunciadas para Alicante. Esta modificación ha sido planteada por parte del Consell del PP y Vox y hace referencia a los 200 millones de euros extra que el Gobierno central aprobó destinar a la provincia en 2022, después del agravio en los Presupuestos Generales del Estado. Con fecha de 5 de diciembre de 2022, los entonces Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la Generalitat firmaron un convenio por el cual la Administración General del Estado financiaría infraestructuras de la Comunidad Valenciana, elegidas por el Consell.

En aquel convenio, cuya vigencia es hasta el 31 de diciembre de 2025, aunque con la posibilidad de prorrogarse según el Gobierno, quedan definidas y aprobadas por ambas partes las actuaciones, aunque durante la permanencia del contrato se podrían modificar. El pasado 6 de junio, la actual Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio le propuso por escrito al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la supresión de actuaciones por un importe de 25,7 millones, de los cuales 21,6 millones corresponden a la provincia de Alicante, por 2,3 de Valencia y 1, 8 de Castellón. En sustitución, la conselleria que encabeza Salomé Pradas le ha trasladado otra propuesta al ministerio que dirige el socialista Óscar Puente en la que el territorio alicantino recibe 6,1 millones para actuaciones.

Desde el departamento del Consell se defiende que la modificación planteada al ministerio se debe a que la lista de obras que acordó el Botànic para la provincia son «irrealizables» en estos momentos, al tener que estar ejecutados a fecha de 31 de diciembre de 2025 y no contar con proyectos avanzados. Por eso, indican desde la conselleria, se planteó a principios de junio el cambio por las infraestructuras de Valencia, que según indican cuentan con un mayor grado de maduración. Desde el área de Infraestructuras hacen hincapié en que no supone que se renuncie a los proyectos de Alicante que se prevén suprimir ahora, sino que se busca «optimizar recursos» para el conjunto de la Comunidad, con el objetivo de no perder los fondos.

Beneficiada

En este nuevo escenario propuesto por la conselleria, la gran beneficiada es la provincia de Valencia, que «pierde» 2,3 millones para obras que iba a recibir en primer momento para obtener un notable aumento hasta los 34,4 millones. Es decir, «absorbe» los 15 millones que pierde Alicante, los 1,8 millones de Castellón y otros 15 millones adicionales. Estos últimos 15 millones se deben a que el global para la Comunidad de la modificación propuesta desde el Consell pasa de 25,7 a 40,5 millones.

Entre los proyectos del planteamiento inicial que se han dado de baja en la nueva propuesta de la conselleria destacan, para el conjunto de la autonomía, 20,3 millones correspondientes a actuaciones en materia de seguridad vial y mantenimiento de carreteras, especialmente en Alicante y en el interior de Castellón. También se han pedido suprimir las actuaciones en materia ciclopeatonal, que en el caso de la provincia alicantina son las del Tren Salinero y la conexión entre Rojales y Guardamar.

La Conselleria de Pradas ha pedido dar de baja un total de 23 proyectos, 16 en Alicante, seis en Castellón y uno en Valencia. Los trabajos cancelados en la provincia alicantina son los refuerzos de las carreteras CV-70, CV-715, CV-804, CV-83, CV-830, CV-913, CV-915, CV-941, CV-950, por 7,6 millones, la mejora de la seguridad vial en la conexión de la CV-95 con la CV-941 y el acceso a la Villa Martín en San Miguel de Salinas, por 3 millones, la mejora del drenaje sobre la rambla Derramador en Jacarilla, por 600.000 euros, las actuaciones ciclopeatonales en las vías verdes del antiguo Tren Salinero y de la CV-895 entre Rojales y Guardamar, por 3,8 millones, el paso inferior de ferrocarril entre Alcoy y Xàtiva, por 1,1 millones, y la mejora de la seguridad vial en la CV-820 y la CV-865, entre Elche y Santa Pola, por 5,3 millones.

En el nuevo planteamiento que la Conselleria de Medio Ambiente le trasladó al Ministerio de Transportes a principios del pasado mes de junio se pide eliminar 16 actuaciones para Alicante y, a cambio, impulsar dos. Valencia, por su parte, pasa a tener nueve obras adicionales. Los dos nuevos proyectos para la provincia alicantina son los de la duplicación de vía y electrificación entre el apeadero del Hospital Vila y la estación de Benidorm y el sistema de protección automática en la línea 9 de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, por 5,3 millones y 700.000 euros respectivamente. Por su parte, entre los nueve proyectos nuevos destinados a Valencia, por 34,4 millones, destacan los de la renovación del sistema de señalización y protección automática en los tramos de vía única en las líneas 1 y 2 de la red de Metrovalencia, por 14,6 millones, y la instalación de los sistemas de señalización, protección automática y SAE-CT para la red tranviaria de Metrovalencia, por 9,9 millones. En total, proyectos en las tres provincias que contarán con una financiación de 200 millones desde el Gobierno.

Un convenio de compensación El convenio entre el Gobierno y la Generalitat sobre el que ahora se han planteado modificaciones en las obras a ejecutar se dio a conocer a finales de 2022 y consiste en la inyección de un total de 300 millones extras para la Comunidad, de los que dos tercios estaba previsto que se destinaran a Alicante. El convenio se firmó después de que la provincia sufriera un nuevo agravio en los Presupuestos Generales del Estado. Entre las obras que sí se mantienen para Alicante se encuentra la de la estación central del TRAM. Desde el Consell se asegura que no se renuncia a las obras y que se harán en el futuro, ya sea a través de un nuevo convenio con el Gobierno o de fondos propios.

