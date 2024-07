Toque de atención del PSPV a Barceló

El PSPV que dirige Diana Morant ha tomado partido en el conflicto que se arrastra en el tiempo en Alicante entre el partido, controlado por Ángel Franco, y el grupo municipal, que encabeza Ana Barceló. El enfrentamiento que se vive en el PSOE alicantino ha tenido uno de sus capítulos de mayor fricción esta semana, después de la tensa ejecutiva que se celebró el martes y de que un día después la portavoz municipal reclamara la dimisión de uno de los hombres de Franco, el secretario general en Alicante, Miguel Millana. La ejecutiva de Morant, a través de su secretario de Organización, Vicent Mascarell, ha reprendido a Barceló por pedir en público la dimisión de Millana y airear los trapos sucios del PSOE.

«Ha sido un intercambio de declaraciones desafortunadas por ambas partes, pero sobre todo por el lado de la portavoz. Tenemos que evitar comunicados de ese tipo y hacemos un llamamiento a la responsabilidad», manifestó Mascarell en declaraciones a este diario, tras guardar silencio durante las primeras 24 horas, al igual que sigue haciendo el secretario provincial y presidente del PSPV, Alejandro Soler. «Si hubiera hablado antes con ella le hubiera dicho que no enviara ese comunicado, que sobra, que lo dijera en privado. El partido tiene sus mecanismos internos para el debate y la reflexión. Así se lo he trasladado a Barceló», añadió Mascarell.

Tras la tensión que se vivió en la ejecutiva que el PSOE celebró el martes, Millana declaró que «Barceló ha mostrado unas ínfulas que no vienen a cuento; me sorprende su actitud de baja estofa». Tras estas palabras, Barceló envió este miércoles un comunicado en el que reclamaba la dimisión de Millana y arremetía, sin citarlo, contra Franco, al que acusó de tener al partido secuestrado. «Una agrupación como la de Alicante no puede permitir que el pensamiento único se imponga. Hay una única mirada que se impone y decide el camino sin escuchar a quienes forman parte del proyecto», apuntaba Barceló en su escrito.

Desde el PSPV no se contempla tomar ninguna medida y esperan que la polémica se frene aquí. «Más pronto que tarde se van a producir cambios en todos los ámbitos del partido. Vamos a afrontar procesos congresuales que se arbitrarán con las mayorías existentes», reflexionó Mascarell al respecto. El secretario de Organización defiende que «por encima de los intereses de cada uno está el proyecto que lidera Morant».

Sobre el hecho de que Franco se haya visto reforzado por su regreso a la ejecutiva del PSPV, Mascarell apunta que «es un compañeros más que tiene el mismo derecho que cualquier militante y va a formar parte de la dirección durante los próximos años». Por último, de regreso a la polémica de esta semana, cerró afirmando que «ha sido una salida de tono que no beneficia a nadie en el partido».

Trincheras en las tres provincias La implosión del PSOE en Alicante se suma a la reciente división en Castellón y al conato de crisis en la provincia de Valencia, con Carlos Fernández Bielsa marcando su territorio frente a los afines de Diana Morant. El pacto para que la ministra fuera secretaria general del PSPV apaciguó al partido del puño y la rosa pero los focos de tensión crecen en las tres provincias.

