Compromís denunciará en Europa la nueva ley de Costas del Consell

Compromís llevará a Europa la nueva ley de Protección y Ordenación del Litoral que ha presentado el Consell del Partido Popular y Vox. Desde la coalición se entiende que se trata de una normativa «arbitraria», que «acabará con el actual Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel)» y que supone abrir la puerta a la especulación urbanística. Así lo afirmaron este lunes en Alicante los diputados en las Cortes Valencianas Gerard Fullana y Paula Espinosa y el portavoz de los valencianistas en la Diputación de Alicante, Ximo Perles. Se presentarán una docena de recursos desde la institución provincial y desde municipios de la provincia como Alicante, Elche, Torrevieja, Dénia, Santa Pola, La Vila Joiosa, Xàbia, El Campello, Teulada o Polop.

Las alegaciones presentadas están basadas, según Compromís, en la falta de concreción y definición del texto del Consell, en que el anteproyecto es una copia de la ley gallega, en que se obvia la adaptación al cambio climático y en la vulneración del principio de no regresión ambiental. «Desde que gobierna el PP se han acelerado proyectos de 10.000 viviendas en espacios naturales de la provincia. Son proyectos de segunda residencia que carecen de permiso de la confederación hidrográfica. Esto supone un riesgo para la agricultura alicantina», aseguró el diputado Fullana.

Los valencianistas mostraron este lunes su «profunda preocupación» ante el documento elaborado por la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio. «El Pativel ya protege 7.500 hectáreas de nuestro litoral y ha sido ampliamente avalado desde el punto de vista jurídico. No cuela que lo que busque el gobierno de Mazón sea, como dicen, la seguridad jurídica. Además, el Pativel ya establece un marco conciliador con la actividad económica más habitual en el litoral», sostuvo Espinosa. La diputada alertó de que la norma «permitirá desarrollar usos hoteleros a 200 metros del mar».

Parajes

Según la formación política, entre los parajes políticos que quedarán desprotegidos en la provincia se encuentran los del barranco de l’Alberca (Dénia), Portitxol-Llobatera (Xábia), Cala Llobella (Benissa), Terra de Toix (Calp), el río Algar (Altea), la playa Llomes de Reixes (El Campello), el río Montnegre (El Campello), el Cabo de las Huertas (Alicante), las salinas de Santa Pola, la sierra del Moral (Guardamar), Cala Mosca y Río Seco (Orihuela). «Para el Consell del PP y Vox el cambio climático no existe, ni hablan de la adaptación y la mitigación, que son dos cuestiones de la normativa internacional», sostuvieron los representantes de Compromís.

Perles aseguró que la ley genera inseguridad para los municipios, que nace marcada por la indefinición y que producirá arbitrariedad en las decisiones de las administraciones. «Vamos a mantener una oposición firme contra esta ley hecha por negacionistas del cambio climático. Es una ley escrita por nostálgicos de la burbuja inmobiliaria, el anteproyecto es un modelo de explotación del litoral que no arregla los problemas de vivienda que tenemos en los municipios. Si no son capaces de mejorar la ley que había, que no hagan nada», añadió el portavoz de los valencianistas en la Diputación.

«Esta norma no se detiene un segundo en proteger nuestras costas, ni tampoco busca las herramientas para detener su degradación. Va en la línea opuesta al espíritu del Pativel, deshace toda la normativa que impulsó el Botànic», finalizó Espinosa.