La Generalitat abre procedimiento sancionador a ex altos cargos del Botànic por su declaración de actividad

La Oficina de Control de Conflicto de Intereses (OCCI), dependiente de Presidencia de la Generalitat Valenciana, ha iniciado el procedimiento de sanciones a tres ex altos cargos del gobierno del Botànic por no presentar su declaración de actividad tras su cese. Se trata de Rufino Selva, en relación con su condición de adjunto a la Dirección General de la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital; Pablo Balanzá, en relación con su condición de director adjunto de Circuito del Motor y Promoción Deportiva; y Elvira Ródenas, en relación con su condición de directora general de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral y directora del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud Laboral. La OCCI ha iniciado el procedimiento para determinar las posibles responsabilidad en que que pudieran haber incurrido por no presentar la declaración de las actividades posteriores al cese como cargo público y la de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales, una vez requerido a tal efecto, en el plazo de dos meses desde su cese.

