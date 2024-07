Mazón sale en defensa de Nuria Montes por un comentario en redes: “Se viste como quiere”

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, defiende a su Gobierno, también en redes. El jefe del Consell se ha enzarzado en Twitter con un usuario anónimo que criticaba la forma de vestir de la consellera de Turismo, Nuria Montes. "Te desprecio", le ha respondido el dirigente popular.

La polémica se ha originado en torno a una imagen compartida por la cuenta oficial de la Generalitat. En ella, se ve a miembros del Consell guardando un minuto de silencio por la mujer asesinada por su pareja en Villena recientemente. Entre ellos, Nuria Montes, responsable de Turismo en el Gobierno valenciano, blanco de las críticas de un usuario anónimo: "A la señora mayor de fucsia, ¿alguien le puede decir que no tiene ya edad de vestir como una 'madame' de puticlub chungo de carretera?", ha comentado.

Una publicación a la que ha respondido el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien no ha dudado en defender a su compañera en el Consell y cargar contra el anonimato del autor del comentario: "La señora de fucsia se viste como quiere y es una mujer libre y de primera. Eres un cobarde y te escondes. Te desprecio."

La respuesta de Mazón, que acumulaba este miércoles a primera hora de la mañana más de 1.000 visualizaciones, ha sumado el apoyo de una veintena de cargos del PP (entre diputados autonómicos, miembros del Consell, alcaldes y la propia Montes) y algunos periodistas.

Más respuestas

Pese al gesto del presidente, el autor del comentario que criticaba el aspecto De Montes no ha bajado los brazos y ha tratado de justificar su postura: "Evidentemente, la señora de avanzada edad puede vestir como quiera, faltaría más. No por eso es 'de primera', esas son las camareras de piso a las que faltó, ni elegante, ni deja de parecer una MADAME de puticlub. Es cuestión de tener clase, y eso no lo da el dinero".

Lejos de detenerse ahí, el usuario ha continuado escribiendo sobre el tema, cargando a su vez contra Mazón: "Ni siquiera mereces mi desprecio, castellano renegado y vendido. Vas a matar toros y a mamársela al fascista de Burrera (en alusión al vicepresidente Vicente Barrera), que te pasas la vida arrodillado ante el fascismo. PALETO".

En una tercera réplica, el internauta también cuestiona la aptitud de Mazón para estar al frente de la Generalitat: "Nunca en la vida un individuo tan MEDIOCRE había llegado tan lejos. Eres un ANALFABETO, que no sabes hablar la lengua de tu pueblo, un ignorante fascista y un puto antivalenciano".

Sin embargo, pocos minutos después de lanzar dichos tuits, el usuario ha eliminado los mensajes, dejando publicado, eso sí, el comentario original sobre Nuria Montes, que motivó la respuesta de Mazón. Tras ello, ha procedido también a cambiar la configuración de su perfil, haciéndolo privado para que solo los usuarios confirmados por él puedan acceder a su contenido.