Los escenarios de Mazón ante el órdago final de Abascal: del farol al anticipo electoral

El PP valenciano estudia todos los escenarios ante la posibilidad de que Vox rompa el Consell. El líder de Vox, Santiago Abascal, comunicará esta tarde la decisión final a los representantes del partido en los gobiernos autonómicos compartidos con el PP en el comité nacional convocado de urgencia en Madrid. El máximo representante del partido en la C. Valenciana, el vicepresidente Vicente Barrera, ha confirmado este jueves que acatará cualquiera que sea el veredicto.

En el PPCV se mantienen a la expectativa pero ya han activado los protocolos para contemplar cualquier decisión que pueda salir de esa reunión. El presidente del partido, Carlos Mazón, también ha convocado esta tarde una junta directiva autonómica, que ya estaba programada pero que adquiere una especial relevancia en el actual contexto político.

No se descarta nada, señalan fuentes de la dirección del PPCV, donde cada vez se da más credibilidad a la posibilidad de que Vox consume su amenaza y rompa el gobierno de la Generalitat. La hipótesis de que las salidas de los ejecutivos sean selectivas y solo se den en algunos territorios tampoco se puede quitar de encima de la mesa. Por lo visto en las Cortes esta mañana, las relaciones entre ambas alas del Consell se mantienen fluidas y Vox ha seguido centrando sus críticas en el PP nacional.

¿Y si Vox rompe?

Más opciones se abren si finalmente Abascal va adelante con el órdago y hace saltar por los aires el Ejecutivo valenciano. En ese caso, Mazón puede optar por dos opciones: gobernar en minoría buscando una geometría variable para pactar con Vox o con la izquierda de PSPV y Compromís, o adelantar elecciones y medirse en las urnas.

El adelanto de comicios parece lejano ahora mismo. Mazón apenas lleva un año en el poder y la última cita electoral, el 9J, no parece haber aportado demasiadas razones al PP. Los populares ganaron con solvencia, pero no mejoraron resultados respecto al 28M. No hubo efecto champán. Por su parte, Vox resistió con solvencia pese a la irrupción de Alvise Pérez, una amenaza que quedaría desactivada en caso de elecciones autonómicas.

En solitario

La opción de mantener en marcha la legislatura es la que parece que cobra más fuerza ahora mismo en la dirección autonómica de Mazón. Esto daría al president un mayor margen de movimiento al no tener que contentar a su socio en determinadas áreas, pudiendo así proyectar una imagen centrista que la presencia de Vox complica.

Obligaría al popular a mantener un juego de equilibrios entre Vox y la izquierda, ya que el PPCV cuenta con 40 diputados y podría apoyarse tanto en su hasta ahora socio, con quien no se han roto puentes pese al pulso nacional, como en PSPV o Compromís para sacar adelante iniciativas. El propio síndic de Vox, José María Llanos, aseguró que "Vox apoyará las medidas de otros grupos que considere buenas" en caso de ruptura.

Asimismo, una hipotética salida de Vox del Consell abriría la puerta a pactos de Mazón con la izquierda para renovar los órganos estatutarios, cuyas negociaciones están varadas por la negativa de PSPV y Compromís a hablar si no se veta a Vox.

En ese caso de gobierno de Mazón en solitairo, la moción de censura sería otraposibilidad, pero se antoja muy complicado que Vox pueda desalojar a Mazón juntando fuerzas con socialistas y valencianistas, a quien critica con fiereza cada vez que tiene ocasión.

