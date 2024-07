El Gobierno recurrirá la ley de Concordia por el "atropello" a las víctimas del franquismo

El Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley de Concordia aprobada por el PP y Vox en las Cortes Valencianas, en sustitución de la ley de Memoria Democrática, para proteger del "atropello" los derechos de las víctimas de la dictadura. Así lo ha adelantado este jueves la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder del PSPV-PSOE, Diana Morant, en la Cámara valenciana, donde ha asistido a la sesión que ha aprobado la ley de Concordia y donde ha explicado que era necesario que estuviera aprobada para iniciar el recurso al Constitucional. "Lo vamos a hacer igual que con la ley aragonesa" con el objetivo de apelar "al tribunal de los derechos constitucionales del país porque la Constitución protege los derechos de las víctimas del franquismo".

Morant, en declaraciones a los medios tras la aprobación de la norma en el Parlamento valenciano, ha lamentado que "se ha culminado la infamia que llevaba meses encima de la mesa, la infamia de una propuesta de ley del PP y de Vox en la Comunidad Valenciana que por primera vez convertía en ley el blanqueo del franquismo". La también secretaria general de los socialistas valencianos ha insistido en que la ley de Concordia "iguala a las víctimas con los verdugos, infringe los derechos fundamentales y los derechos humanos de las víctimas del franquismo, de la dictadura, de la guerra, tal y como dice también la ONU". Morant ha aseverado que la aprobación de esta ley "nada tiene que ver con la concordia" y responde a que "la hoja de ruta y el ideario del PP y de Vox en la Comunidad Valenciana es convertirse precisamente en el gobierno más radical de la historia de nuestra comunidad".

La ministra ha exigido al PP que sea esta formación quien "rompa con Vox por dignidad", aunque ha afirmado que este jueves, en las Cortes, "más que en crisis", los ha visto "muy enamorados", "totalmente alineados e indistinguibles". La secretaria general del PSPV ha afirmado que no puede pedirse a su partido que apoye a "un PP que a día de hoy es indistinguible de Vox" y que "se dedica a recortar derechos a los ciudadanos", pero ha señalado que "el PP tiene una deuda moral con la sociedad y es romper con la ultraderecha y sacarla de las instituciones". En su opinión, "no deja de ser curioso que sea Vox el que amenaza con romper con el PP y no al revés" y ha apuntado que eso es lo que le ha estado pidiendo su formación "desde el primer día" al PP. Además, ha puesto de relieve que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, fue el primer candidato a presidente de una comunidad autónoma que pactó con Vox.

Para la secretaria general de los socialistas valencianos, el PP no es un partido de derechas "homologable en Europa" porque es "indistinguible a día de hoy con Vox", a diferencia de lo que ocurre en otros países del continente, donde en vez de "abrazarse" existe un "cordón sanitario" frente a la ultraderecha. "Estamos preparados e invito a Mazón a convocar elecciones cuando quiera", ha subrayado Morant, quien ha asegurado que el PSOE es la alternativa real frente a una derecha que carece de modelo social o de país y que tampoco tiene respuesta a los grandes debates de la sociedad Por ejemplo, ha proseguido, frente a la crisis migratoria, donde el Gobierno central plantea la solidaridad con las autonomías que más presión reciben frente a la "indefinición" del PP que, para la socialista, "se pelea (con Vox) por ver cuál es más ultra".