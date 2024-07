Mazón reduce de diez a nueve las consellerias tras la salida de Vox y nombra a los nuevos consellers

Mazón anuncia una reestructuración del Consell: la primera es el paso de 10 conselleries a 9 y con una sola vicepresidencia, con Salomé Pradas. Y que la nueva consellera de Justicia será Salomé Pradas, que deja la conselleria de Medio Ambiente. Además, Miguel Barrachina, actual portavoz del PP en las Cortes, será el nuevo conseller de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Mientras que Vicente Martínez Mus, actual director general de Costas, será el nuevo conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio. Además, el área de Cultura estará dentro de la Conselleria de Educación que dirige José Antonio Rovira, mientras que Deportes la asume Presidencia de la Generalitat.

La reestructuración del Consell también afecta al segundo escalón, con nuevos secretarios autonómicos:

En Igualdad, será Elena Albalat, nueva secretaria autonómica de Sistemas sociosanitario, que hasta ahora era directora general de Infancia.

Emilio Argüeso, hasta ahora en el departamento de Susana Camarero como secretario autonómico de Sistemas sociosanitario, pasa a ser secretario autonómico de Emergencias

Pilar Tébar asciende a secretaria autonómica de Cultura.

El nuevo secretario autonómico de Agricultura es Vicente Tejedo, actual senador del PP.

El juez valenciano José Luis Font Barona será además nuevo secretario autonómico de Justicia.

Mensaje de continuidad

"Estas son las primeras decisiones, luego avanzaremos en el segundo escalón, pero de lo que se trata es de seguir trabajando y seguir en una línea que tiene dos características: que gobernamos para todo el mundo, nos hayan votado o no, y seguir con la cultura del diálogo y del pacto que desde el principio lo hemos practicado", ha expresado el president de la Generalitat después de anunciar los nuevos consellers.

Sobre la decisión de Vox

Mazón también ha cargado contra la decisión de Vox de salirse del Consell: "No tiene sentido estar de acuerdo y conforme con las medidas que toma todos los días la Generalitat Valenciana, es una decisión que se ha tomado desde fuera de la Generalitat y desde fuera de la Comunidad Valenciana. Ayer mismo aprobábamos leyes, acabábamos de aprobar un decreto de simplificación administrativa y el balance era bueno; creo que es evidente que han tomado la decisión sin priorizar a la Comunidad Valenciana, yo sí".

Cambios

Sobre el cambio de Salomé Pradas, de Medio Ambiente a Justicia, Mazón admite que tuvo dudas al principio de dónde situarla, pero que el pacto con Vox le hizo llevarla al departamento que ahora deja. "Va a llevar a la conselleria a un buen puerto", ha indicado. Sobre el cambio de Miguel Barrachina, que dejará de ser el síndic en las Cortes, ha destacado que ya ayudó a elaborar el programa de agricultura del partido y que ahora el Grupo Popular deberá elegir a un nuevo portavoz. Aunque ha indicado a los periodistas que si se hace quinielas, "acertaréis". ¿Juanfran Pérez Llorca, actual síndic adjunto? ¿Laura Chulià, también adjunta? Son dos de los nombres de una quiniela que se irá incrementando.

Apoyo en futuras medidas

"No me cabe ninguna duda de que los diputados de Vox apoyarán las medidas que son positivas para la Comunidad Valenciana, y si no lo hacen, no debería explicar yo; y también espero que el resto de grupos apoyen las medidas que sean buenas para la Comunidad Valenciana, sino tendrán que explicarlo", ha explicado Mazón sobre la confianza en que la formación de ultraderecha apoye las principales medidas. Asimismo, tiende la mano a la oposición "como lo ha estado siempre" para "cumplir con el Estatut" para desbloquear los órganos estatutarios. "No es de recibo que si creemos en nuestra autonomía haya grupos que no estén dispuestos a dialogar", ha sentenciado.

Llanos Massó

Mazón evita valorar la situación de Llanos Massó, presidenta de las Cortes, sobre si continúa al frente de la cámara autonómica. "Es algo personal", ha indicado, "como todas las dimisiones" al tiempo que ha insistido en remarcar que la coherencia de cada uno "la ha de explicar cada uno".

Además, ha indicado que la actual directora general de Patrimonio Cultural, Pilar Tébar, sea secretaria autonómica de Cultura, un fichaje de Vox, además ha anunciado que ofrecerá al actual director general de Deportes, Luis Cervera, continuar, adscrito ahora a Presidencia. Cabe recordar que hasta ahora estaba en la conselleria de Vicente Barrera (Vox).

¿Adelanto electoral?

El president de la Generalitat descarta un adelanto electoral: "La ciudadanía nos ha votado para que tengamos una responsabilidad de gobernar durante cuatro años". De momento, continuará gobernando buscando el apoyo del resto de formaciones políticas, incluida Vox, de quien confía que vote a favor de aquellas "medidas que sean buenas".

"No necesito 5 días de reflexión para continuar la gobernabilidad", ha explicado el president de la Generalitat, en un dardo a los cinco días de reflexión que se tomó Pedro Sánchez en abril, al tiempo quien ha asegurado que el PP "siempre tiene plan B". Asimismo, ha destacado que Vox ha sido el socio de gobierno en el último año, y por tanto será el principal interlocutor, pero ha ampliado este espectro negociador a todos los partidos.