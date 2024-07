«Las instituciones no deberían desacreditar el rigor histórico»

Pregunta: Ahora que la ley de Concordia ya ha sido aprobada en las Cortes Valencianas, ¿cuál es su valoración?

Respuesta: La valoración es negativa. La ley se ha aprobado en contra de los criterios de los especialistas en Historia Contemporánea. Y se están tramitando leyes similares en otras comunidades autónomas. Tiene que haber una llamada de atención, debemos reflexionar sobre esto. El rigor y el conocimiento histórico está siendo desacreditado. Sucede en las redes sociales y en el ámbito más cotidiano, pero no debería ser alentado por las instituciones.

P: ¿Qué aspectos de esta ley le parece que son más graves?

R: La ley de Memoria Democrática de 2017 era muy sólida y se estaba aplicando en consonancia con la ley estatal. No entendemos muy bien porque se ha derogado. Uno de los aspectos más graves es que se introducen elementos erróneos, equivocados y preocupantes. Por ejemplo, se amplía cronológicamente el rango de aplicación desde 1931 hasta la actualidad, mientras que la anterior norma abarca la guerra civil y la dictadura franquista. Se introducen elementos de confusión porque no puede tratar de la misma manera periodos distintos.

P: Uno de los puntos que más controversia provoca es el de incorporar la Segunda República…

R: Esto no contribuye ni a conocer mejor el pasado ni a comprender nuestro presente. No tiene mucho sentido incorporar la Segunda República a esta ley porque se describen términos muy negativos. Fue una época democrática, en la que sabemos que hubo tensiones igual que las hay ahora en democracia. Se podría haber empezado con la dictadura de Primo de Rivera o con el periodo de Alfonso XIII. La exposición de motivos indica que no hay un relato consensuado desde 1931 hasta 1978.

P: También ha generado debate la equiparación de las víctimas…

R: Las leyes de Memoria Histórica intentan equilibrar la falta de conocimiento que existía sobre las víctimas de la guerra civil y la represión. A algunas víctimas de la guerra civil sus familias les han podido hacer duelo pero a otras no. Estas leyes se focalizan en los momentos en los que más violencia ha habido, que son los de la guerra civil y la dictadura, y atienden a los que no habían recibido ningún reconocimiento. Hablar de las víctimas del terrorismo supone un elemento de confusión. Además, sólo se habla de la violencia etarra e islámica, cuando ha habido otros tipos de terrorismo.

«Equiparar a todas las víctimas traslada la sensación de que no ha habido diferencias entre regímenes»

P: El Consell Valencià de Cultura apunta a una «manipulación y ofensa» hacia las víctimas del franquismo, ¿lo comparte?

R: Equipar a todas las víctimas sin explicar el contexto en el que murieron traslada la sensación de que no ha diferencias entre regímenes políticos. Es una manera de olvidar a las víctimas que han estado menos atendidas. Las del terrorismo han estado más reconocidas, aunque queda mucho trabajo por hacer. Hablando en los mismos términos de todo el mundo se le quita valor a lo que sucedió. En el texto se habla mucho más de la Segunda República y el terrorismo que de la guerra civil y la dictadura, lo que es algo desproporcionado.

«La ley de 2017 tendría que haber ido más rápido, los familiares son mayores y van desapareciendo»

P: ¿Era bueno el trabajo que se estaba haciendo con la ley de 2017?

R: Sí. Lo que nos hubiera gustado es que fuera más rápido porque los familiares de las víctimas son mayores y van desapareciendo. Es urgente. Vamos a cumplir 50 años desde el final de la dictadura y queda mucho por hacer. La ley de 2017 es completa pero nos hubiera gustado que se aplicara de forma más directa, que hubiera tenido más medios. Su orientación era positiva, por lo que no se entiende que se derogue. En aquella norma se hacía un reconocimiento expreso a las mujeres por dos cuestiones, la de los bebés robados y la de las que estuvieron en instituciones del Patronato de Protección a la Mujer. Los estudios sobre la represión, que están abiertos, no se fijan sólo en términos cuantitativos, sino cualitativos sobre quién ejerció la violencia y cómo lo hizo.

P: Ante el escenario que ha descrito, ¿qué soluciones plantea?

R: Tendría que escucharse un poco más a las asociaciones de Memoria Histórica, que han trabajado mucho, y a los especialistas en estas cuestiones. Y se tiene que hablar más de estas cuestiones en los medios de difusión para que lleguen a la sociedad. La investigación que hacemos se sustenta en criterios académicos y mucha veces no llega a la opinión pública. Es una tarea en la que hay que insistir para que haya un debate sosegado sobre estas cuestiones y se puedan conocer tantas historias y vivencias dramáticas. Si muchas personas escucharan todas las semanas testimonios de personas que han vivido la represión franquista se podría entender su alcance y envergadura. Es importante que todas las generaciones aprecien la democracia, no hablamos solo del pasado, también es el presente. n

