Puente, sobre la crisis abierta por Vox: “El PP debe mostrar si tiene perfil propio”

Al margen de anunciar la liberalización hasta octubre de la autopista de peaje AP-7, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha analizado otras cuestiones de la actualidad política durante su intervención de este lunes en Alicante. El representante del Gobierno de Pedro Sánchez ha abierto su comparecencia lamentando la muerte de una pareja con disparos de escopeta en Alicante, en lo que apunta a ser un nuevo crimen machista, y ha puesto la lupa en uno de los asuntos de mayor transcendencia en el panorama político español actual, la ruptura de Vox con el Partido Popular en los gobiernos autonómicos en los que estaban juntos, entre ellos el de la Comunidad Valenciana, por el reparto de menores migrantes llegados a Canarias.

Ante este escenario, y en el contexto de la reforma de la ley de Extranjería en el Congreso, Puente ha animado al PP a “mostrar si tiene perfil propio”, ahora que ya no gobierna con los ultras en las autonomías, y a tener un “discurso único” y “aprovechar la oportunidad y el desafío” de la inmigración.

En declaraciones a los periodistas en la Subdelegación del Gobierno en Alicante, el ministro ha sido preguntado por el registro, este lunes en el Congreso, de la proposición de ley de reforma de la ley de Extranjería y ha esperado que, tras la ruptura del pacto con Vox, el PP aproveche la oportunidad de marcar "un perfil propio, si es que lo tiene".

"Sabemos que el PP tiene un discurso en Canarias, Ceuta y Melilla y otro diferente en otros territorios", ha indicado Puente antes de considerar que ahora los populares deberían demostrar que "tienen un discurso único, aprovechar oportunidad y hacer frente al desafío". Sobre Cataluña también ha comentado que la ley establece que todos los territorios asuman su cuota y ha agregado que "Cataluña no puede ser diferente".

Puente también ha sido preguntado por el triunfo de la selección española de fútbol en la Eurocopa, una cuestión que ha vinculado con la inmigración, dado el origen de futbolistas como Lamine Yamal o Nico Williams. “Hay que hacer una reflexión como país, la selección simboliza lo que una nación puede hacer si es capaz de aprovechar sus oportunidades. La inmigración no es un problema si se aborda desde la solidaridad. Hay que integrar a los inmigrantes, darles oportunidades. Si se entiende la inmigración como una oportunidad, como un desafío, y no como un problema, nos mejora”, ha valorado al respecto.

Ha recordado, además, que Europa tiene un problema de decrecimiento poblacional, por lo que la inmigración debe ser vista como "una oportunidad para sostener y aumentar la población". "El mestizaje nos mejora como especie", ha apostillado el ministro. "Vemos esos ejemplos de jugadores jóvenes, con la historia de sus padres detrás, que han contribuido a este país" desde los puntos de vista futbolístico y sociopolítico, ha comentado.

Por último, Puente ha mostrado su visión sobre la llamada ley de Concordia, que el PP y Vox sacaron adelante el pasado jueves antes de que Santiago Abascal anunciara la ruptura con los populares en los gobiernos autonómicos. “El título de esta ley no se corresponde con su contenido. Se quiere revisar la historia ignorando y, en muchos casos, ofendiendo a las víctimas. No es una ley de concordia, es una ley de revisión histórica. No es que no se corresponda a la legislación española o la Constitución, es que no responde al derecho internacional, que se ve vulnerado por este tipo de leyes, que parten desde el no respeto a las víctimas”, ha apuntado el ministro. El Gobierno ya ha anunciado su intención de recurrir esta norma, y las del resto de autonomías, al Tribunal Constitucional.