«Ya no existe el gobierno provincial, ahora sólo se ayuda a los municipios»

Pregunta: ¿Cómo valora el primer año del mandato en la Diputación?

En cuanto a lo que es la gestión pura de la administración, Toni Pérez ha recibido una herencia envenenada. Las malas decisiones de Mazón no se pueden revertir en un año. Hablamos de la baja ejecución del Planifica y el + Cerca o del Fondo de Cooperación. Es fácil destruir pero no construir un nuevo modelo. En un año no se ha podido revertir la situación y esto es dramático. Ha desaparecido el pique entre el gobierno provincial y el autonómico, que era figurado por motivos electoralistas. Ya no existe el gobierno provincial, ahora sólo hay una administración que ayuda a los municipios.

P: ¿Cree que la Diputación se utilizó como una plataforma contra el gobierno del Botànic?

La gran acción política que se pretendía en los dos anteriores mandatos era figurada. Se hacía mucho esfuerzo mediático, se buscaban titulares, sobre competencias que no eran propias. Ahora hay menos actividad mediática porque no se esfuerzan en contradecir a la Generalitat. El equipo de gobierno quiere revertir las malas decisiones del PP en el anterior mandato. Ahora se ven las consecuencias de una gestión realmente mala para los municipios. Se primaron las cuestiones electoralistas para atacar al Botànic.

P: A ustedes también se les acusa de haber perdido peso sin la presencia de Gerard Fullana...

Toni Pérez marca un perfil político institucional, centrado en las competencias de la Diputación. Nosotros respondemos de la misma manera. En los plenos, por lo general, las mociones del PP no son políticas, de crítica a Pedro Sánchez. Sí lo hicieron en el último pleno pero no es la tónica habitual. Intentamos cumplir con las funciones de la administración aunque no sean las más mediáticas. La Diputación es un monstruo y Compromís está en eso en este momento.

P: En el último pleno chocaron por Vox a raíz del asesinato en Gata de Gorgos...

Vox está totalmente desubicado, con posicionamientos ideológicos ultras y sin entrar al debate. Todo el argumentario viene preparado de casa y, por lo tanto, no se puede debatir. No hay dialéctica, es una simple retórica en la que la diputada de Vox reproduce los argumentos de Madrid. Cuando condenamos el crimen de Gata de Gorgos, en el que nos solidarizamos con la familia de la víctima, pero también lamentamos su politización, Vox se opuso. Lo hizo porque ellos han sido los instigadores.

P: ¿Comparten la visión en materia de turismo del equipo de gobierno?

Queremos que vengan visitantes, es una fuente de ingresos importantísima, la principal de la provincia de Alicante. Eso no significa que convirtamos nuestro territorio en un parque de atracciones, que los trabajadores no puedan vivir en él. Que vayan a trabajar y tengan que salir. Se está haciendo un esfuerzo ingente en promocionar un destino y después los turistas no tienen asistencia sanitaria. Las empresas ya no pueden contratar más trabajadores, así que de nada sirve traer más clientes. n

