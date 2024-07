Marzà se desmarca de su grupo en la UE y vota en contra de Von der Leyen

El eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà, ha votado este jueves en contra de la reelección de la conservadora Ursula von der Leyen (PP europeo) como presidenta de la Comisión Europea, después de no ver satisfechas sus principales demandas durante la comparecencia de alemana en la Eurocámara. El exconseller se ha desmarcado así de las órdenes de Los Verdes, el grupo al que está adscrito en el Parlamento Europeo, que antes del pleno había defendido respaldar la candidatura de la alemana.

A la salida de la votación, Marzà ha calificado las promesas de Von der Leyen de "ambiguas, dudosas y poco fiables". “Reconocemos que las políticas verdes están sobre la mesa, pero al mismo tiempo vemos como su propio partido -el Partido Popular- maniobra para tumbar esas mismas políticas verdes desde la eurocámara y no entendemos que la agenda verde esté subordinada a los intereses de las grandes multinacionales”.

Marzà también ha criticado duramente los "guiños en la extrema derecha" en el documento de prioridades presentado por la alemana. En particular, en materia de acción exterior y políticas de acogida: “La obligación de todo demócrata europeo es el de cerrar el paso a las políticas de odio y extrema derecha. Criminalizar a los más desfavorecidos y apostar por un incremento militar exponencial no nos traerá ninguna solución a los retos que tenemos como continente. Es hora de hacer un reset real a esta vieja Europa”, recoge el partido en un comunicado.

Los intereses valencianos y Palestina

Compromís recuerda que "ha insistido durante semanas" en la necesidad de dejar atrás los viejos dogmas neoliberales que gobiernan Europa. De hecho, aseguran que Marzà ya había defendido en el grupo parlamentario de los Verdes-Alianza LIbre Europea una posición de rechazo a los acuerdos de libre comercio que ponían en peligro los productos agroalimentarios y desprotegían a la industria valenciana.

“El documento presentado por Von der Leyen en 2019 incluía un compromiso claro con la protección laboral y ambiental y por la reciprocidad en los acuerdos de libre comercio. En esta ocasión, no sólo no hemos tenido ninguna referencia explícita a esta condicionalidad verde y social de los acuerdos comerciales, sino que además se nos propone priorizar los vínculos comerciales bilaterales con los 'centros globales de crecimiento económico', sin añadir más detalle. Desde Compromís, no vamos a votar a favor de una política comercial ambigua y que puede destrozar la economía valenciana”, señala Marzà.

En ese sentido, el exconseller ha recordado que “advertimos que el escaño de Compromís serviría para construir una Europa social y para defender los intereses valencianos. No venimos aquí para maquillar ni avalar las políticas del PP, del PSOE y de los liberales. Venimos a construir otra Europa”.

Otra de las reivindicaciones clave de Compromís era la cuestión de Palestina. El eurodiputado había exigido una "condena contundente" de Von der Leyen al genocidio de Palestina y una urgente revisión de todos los acuerdos comerciales con Israel, pero no le ha convencido. “Nos hubiera gustado ver a Von der Leyen condenar los crímenes de Netanyahu con la misma contundencia que lo hace con Putin. No entendemos los dobles estándares ni las vacilaciones en la defensa del derecho internacional y de los derechos humanos, y Von der Leyen ha demostrado en los últimos meses de su mandato que su Comisión no tiene la capacidad ni la voluntad de actuar para conseguir una paz inmediata, permanente y estable en Palestina", añade Marzà.

