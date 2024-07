«El PP vota sistemáticamente en contra de Vox en la Diputación de Alicante»

Pregunta: ¿Cuál es su balance de los primeros doce meses en la Diputación de Alicante?

Respuesta: Ha sido una oportunidad para llevar nuestra voz a esta institución, aplicando nuestro ideario, lo que pensamos que es mejor para los municipios de la provincia. Buscamos una repercusión positiva en los ciudadanos y en colectivos del sector primario, como los agricultores, los ganadores o los apicultores. Nuestra línea de trabajo es por los que necesitan más, como las personas mayores o las familias. Estamos cumpliendo los objetivos, aunque el PP vote sistemáticamente en contra de las iniciativas que presenta Vox.

P: ¿Por qué creen que mantiene una relación así con el PP?

R: Ellos tienen mayoría absoluta y no nos necesitan para nada. Ahí está la respuesta. La línea de trabajo por la que han optado seguir es esa.

P: ¿Cómo valora la ruptura de Vox con el PP a nivel autonómico?

R: En el último pleno ya presentamos una iniciativa por el reparto de menas [en alusión a los menores extranjeros no acompañados]. Ya hice ver que dentro del partido tenemos una serie de líneas rojas y esta es una de ellas. La salida de los gobiernos no es algo que nos haya complacido. Pero atendiendo a las directrices de Feijóo a sus barones en las comunidades autónomas, y habiendo incumplido las premisas en las que habíamos empezado a trabajar, no nos ha quedado más remedio.

P: Muchas de las mociones que usted ha llevado al pleno han sido descartadas por aludir a cuestiones que no son competencia de la Diputación...

R: Las competencias de la Diputación se recogen en la ley de Bases de Régimen Local y abarcan un amplio espectro de actividades en apoyo y fomento de los intereses locales. Votar sistemáticamente de manera negativa es ir en contra de los intereses que benefician a nuestros municipios y colectivos. Deberían hacer, al menos, un estudio para ver si esas competencias son aplicables. Actúan de forma sectaria y se retratan.

P: ¿En qué temas pondrá Vox el foco a partir de septiembre?

R: Le daremos importancia a todo lo que concierne al crecimiento de nuestra provincia, aplicando nuestro ideario y el sentido común. Si el derrotero del PP va a seguir siendo el mismo, allá ellos. Nuestra forma de actuar va a ser la lealtad a nuestros votantes y a nuestros ciudadanos, pensando en las iniciativas más positivas para todos ellos.

P: ¿Les preocupa que el espacio de la extrema derecha se esté comenzando a atomizar?

R: En primer lugar tengo que decir que nos consideramos de extrema necesidad y no de extrema derecha. El ciudadano tiene todo el derecho del mundo, y más ante la coyuntura actual, de tomar las decisiones que más le representen en cada momento. Nosotros seguimos con nuestro proyecto, con nuestras medidas, con lo que llamamos la Agenda España, que es lo que nos identifica. Seguiremos en esas líneas políticas independientemente de que otras fuerzas salgan a la palestra.

