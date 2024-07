Llanos Massó (Vox): “La presidencia de las Cortes no entraba en la ruptura con el PP”

Llanos Massó no piensa dejar la presidencia de las Cortes Valencianas tras la ruptura del pacto de gobierno de su formación, Vox, con el Partido Popular. Así lo ha confirmado esta mañana durante su visita a las Hogueras de San Vicente del Raspeig, una cita en la que ha señalado que la presidencia del Parlamento autonómico no formaba parte de la “ecuación” con el PP y en la que ha añadido que cuenta con el respaldo para seguir de su líder nacional, Santiago Abascal. También ha negado que en los últimos días haya recibido presiones desde las filas populares para abandonar su cargo. “Lo que ha sucedido es que Vox ha salido de los gobiernos para no ser cómplice de las decisiones que se iban a tomar. La Mesa de las Cortes no forma parte de estas decisiones y, por tanto, no entra en la ecuación. Esta situación la han forzado Génova y Feijóo”, ha declarado.

La segunda autoridad política de la Comunidad Valenciana ha sido recibida a las puertas del Ayuntamiento por el diputado nacional de Vox David García y por el portavoz de los ultras en el municipio alicantino, Adrián García. Aunque no estaba previsto, ya que ha sido una circunstancia casual, también ha esperado a que bajara del coche el conseller popular José Antonio Rovira, que pasaba por la zona en ese momento. Los representantes locales de Vox han acompañado a Massó por las calles del centro del municipio, engalanado por las fiestas que celebra estos días. La presidenta de las Cortes ha tenido la oportunidad de saludar a los vecinos hasta que ha completado el recorrido que le ha llevado a la Hoguera Oficial, lugar en el que se encontraba el alcalde, el popular Pachi Pascual, con el que se ha saludado y ha estado conversando sobre la actualidad local. En San Vicente el PP y Vox forman equipo de gobierno, unos pactos que, de momento, no peligran.

Llegada de Llanos Massó al Ayuntamiento de San Vicente, con el conseller Rovira en primer plano / Pilar Cortés

Sobre la relación que va a mantener a partir de ahora el grupo parlamentario de los ultras con el Consell, Massó ha avanzado que harán “una oposición leal pero contundente”. También ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad: “Que nadie piense que vamos a ser unos kamikazes ni vamos a dinamitar gobiernos. Esto no lo quieren los valencianos ni Vox. Buscaremos el bien de la Comunidad Valenciana, de todos los ciudadanos. Seremos leales al PP en todo aquello que consideremos positivo”. La presidenta de las Cortes también ha querido desmentir que la decisión de Abascal de romper con el PP haya agudizado la tensión existente en el grupo parlamentario de Vox entre los diputados alicantinos y los valencianos y castellonenses: “Tenemos que cambiar el rol. Estamos muy motivados, con ganas de trabajar y felices de aportar todo lo que podamos al proyecto de Vox”, ha apuntado.

La visita de Massó a San Vicente contaba con bastante morbo por dos cuestiones. En primer lugar por la situación por la que está atravesando ella tras la ruptura del pacto entre el PP y Vox, con presiones para que deje la presidencia de las Cortes. Desde la formación popular consideran que el cargo debería estar en sus manos mientras que la izquierda, tanto el PSPV-PSOE como Compromís, le han afeado la continuidad. De hecho, los valencianistas han planteado una reforma del reglamento para quitarle la presidencia. Por otra parte, el de San Vicente es uno de los seis ayuntamiento de la provincia de Alicante en el que hay un pacto de gobierno entre el PP y Vox. Los otros cinco son Elche, Orihuela, Crevillent, Xàbia y Callosa de Segura. En principio no se espera que la ruptura llegue hasta el terreno municipal pero todo depende de cómo evolucione la relación entre los partidos de Feijóo y Abascal.

