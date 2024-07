«Toni Pérez, en un año, sólo ha inaugurado tres campos de fútbol que le dejó Mazón»

Pregunta: ¿Cómo valora los primeros doce meses de trabajo en el actual mandato de la Diputación?

El balance es paupérrimo. Toni Pérez ha inaugurado tres campos de fútbol que le dejó Mazón y no ha hecho nada más. No es que la Diputación esté paralizada, que lo está, es que el PP ha bajado el nivel, el perfil de gestión. No se tienen que hacer ver en Valencia. Han bajado el nivel, no sé si lo han hecho queriendo o porque no les da para más.

P: ¿Qué más factores cree que explican la bajada de nivel que cita?

Antes tenían que hacer de contrapeso del Botànic. No es lo mismo un presidente al 100 % como era Mazón que, siendo benévolo, al 50 %. Y eso que Toni Pérez no pisa Benidorm ni lo va a pisar. No tiene tiempo material. Los diputados no van a trabajar. Copian y pegan las subvenciones de año en año. Las subvenciones son del siglo pasado y los demás estamos en el XXI.

P: Su balance del primer año del equipo de gobierno es muy duro...

Es que ya no pueden ni disimular. Cuando llegaron el Patronato de Turismo, el ADDA, el MARQ, el Mubag y el Gil-Albert iban como un tiro. Ahora se han ido los guerreros de Xian y no pueden esconder el resto de carencias. La ejecución presupuestaria del Planifica es del 10 % y en el Plan + Cerca están dando gasto corriente porque han asumido que no tienen capacidad para absorber obras a cinco años vista.

P: ¿Cómo afecta esto en la gestión de los municipios alicantinos?

Sacan una subvención tarde, copiada del año anterior, en la que nos piden que enviemos proyectos. Yo envíe en septiembre tres proyectos para l’Alfàs del Pi. Me los aceptaron hace un mes. Han tenido que esperar todo el año para darme el dinero porque es del remanente de tesorería. Ahora tengo que suplicar que me dejen licitar a mí, porque si no lo hago estoy muerto. Cuando vaya a empezar la obra, de septiembre de 2023 a febrero de 2025, ha subido el precio, sin ser un loco ni un escandaloso, un 15 %.

P: En medio de esto se sitúa la polémica del Fondo de Cooperación...

Nos tienen cogidos, por eso era importante el Fondo de Cooperación, que era dinero directo. La Diputación es clientelista. De seis coches que han dado, todos han sido para municipios del PP. Uno tiene un funcionario y dos coches.

P: ¿Cuánto dinero cree que se pierde por el Fondo de Cooperación?

Con el Fondo de Cooperación la Diputación ha perdido 21 millones de euros todos los años. Ya van cinco años. Valencia y Castellón, con el PP y Mazón, siguen dando dinero. Toni Pérez está muy plegado a Mazón, ni una palabra más alta ni una crítica. Alicante ahora está muy alejada de Valencia.

P: El Consejo Económico y Social sigue sin convocarse...

El reglamento dice que el Consejo Económico Social tiene tres meses para constituirse. Acaban de pedir los nombres, cuando llevamos un año. No lo hacen queriendo ni con mala leche ni para ocultar información. Es que están paralizados, no tienen tiempo, nadie se preocupa de nada. Toni Pérez está desbordado, de foto en foto. Es espectacular la cantidad de actos que tiene el presidente de la Diputación.

P: Usted ha sido muy crítico con la política en materia de turismo...

Toni Pérez controla mucho el turismo, así que la Diputación ahora es más turismo todavía y menos economía y empresa. Luego pasa que se le olvida que había una opa contra el Sabadell, que está a 100 metros de la Diputación. Tuvimos que hacer un pleno extraordinario cuando Mazón había salido siete veces a apoyar al Sabadell.

P: Con el incendio en el vertedero de Xixona también han chocado...

Al día siguiente olía. Al minuto lo publicó INFORMACIÓN. Dos días después los únicos que habían llamado a Isabel López [la alcaldesa de Xixona] eran los alcaldes de Busot y Mutxamel. Toni Pérez no la llamó hasta que íbamos a entrar al pleno para intentar rebajar la tensión. Están desbordados, no saben ni tienen capacidad de trabajo.

«La Diputación aún está funcionando como si siguiéramos en el siglo XX. No es digital como los municipios»

P: Ustedes cuentan con trece diputados, ¿podrían hacer algo más para revertir la situación que narra?

Nosotros no aspiramos ni a molestar, queremos aportar. Por eso hemos pedido que se convoque el Consejo Económico Social, que se hagan comisiones para mejorar las ayudas y subvenciones. La Diputación tiene ganas de ayudar a los municipios pequeños y dinero, pero no cuenta con un procedimiento. Funciona como en el siglo XX, como si estuviéramos en 1998 o 1999. Y ya estamos en 2024. Es analógica y los ayuntamientos digitales.

P: En este año su partido también ha cambiado de líder, ahora la secretaria general es Diana Morant...

Una de las mejores cosas de Diana Morant es que ha sido alcaldesa, así es todo más fácil. Sabe cómo entrar a los sitios y las dificultades de momentos puntuales. En las Cortes hay gente que no ha pisado un ayuntamiento en la vida.

P: ¿Sienten su respaldo?

Estamos muy cómodos con Diana Morant, yo la conocía de su etapa de alcaldesa. El partido ha cambiado, ha ganado protagonismo la generación de entre 40 y 50 años, hemos bajado la media de edad 15 años. Nos hemos renovado, como la selección española. Diana Morant está en el punto central: alcaldesa, ministra, una carrera brutal, una edad perfecta para la política...

P: Antes decía que Toni Pérez es alcalde y presidente de la Diputación. Ella es ministra y secretaria general del PSPV, ¿cómo lo ve?

En las Cortes y en la Diputación estamos en la oposición, que es más fácil que gobernar. Otra cosa es que mañana convoquen elecciones. Hay habría dificultades. Ahora la agenda está perfectamente ordenada. Y contamos con la tecnología.

P: ¿En qué asuntos pondrán el foco en el próximo curso político?

En septiembre vamos a ir a por las competencias impropias. Mazón machacaba con ellas a Mónica Oltra y Ximo Puig. Es lo primero que vamos a preguntar. Hace cuatro años parecía que no se podía vivir y que todo era un drama.

