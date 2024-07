«Ningún país se manifiesta contra su gran industria como pasa aquí con el turismo»

«Romper con Vox no nos resta energía ante Sánchez»

Pregunta: Usted es presidente provincial del PP, ¿cómo valora que Vox haya roto con su partido en los gobiernos autonómicos?

Respuesta: Desde el PP vamos a seguir trabajando con la misma intensidad que hasta este momento. Lo hemos hecho por todos los habitantes de la Comunidad Valenciana y la provincia de Alicante. La ruptura de Vox, impuesta desde Madrid, no nos va a hacer retroceder ni un centímetro para culminar el cambio que estaba esperando la Comunidad Valenciana. Tampoco nos va a restar energía a la hora de seguir reivindicando para nuestra tierra, ante el Gobierno de Pedro Sánchez, un trato justo. Mazón ya anunció al día siguiente de la ruptura con Vox la nueva composición del Consell, fue una muestra de continuidad.

P: Una de las cuestiones que más ha llamado la atención de la relación que han mantenido con los ultras en el último año es la de la batería legislativa que han impulsado en las Cortes...

R: Son leyes que vienen a resolver situaciones generadas en algunos casos por una alianza no entendida, esa suerte de Frankenstein que habitaba en las Cortes. A cualquiera se le permitía sacarse de la chistera un conejo y convertirlo en una ley. Soy valencianoparlante. Nunca se ha hablado menos valenciano en la Comunidad Valenciana que desde que nos ha gobernado el Botànic. Desde que la imposición lingüística operó por la vía de la política hay muchos valencianos que han dejado de hablarlo y las lenguas están para hablarlas y entenderlas.

P: Y una ley como la de Concordia, ¿era necesaria ahora?

R: Hay cosas que están muy superadas en España. Si a estas alturas nos empezamos a preguntar de dónde venimos algunos se llevarían sorpresas. He compartido tiempo político con muchas personas que no tenían nada que ver en su ideología con la que ahora obtienen representación y nunca se lo he echado en cara. Y espero que no me echen en cara a mí de dónde vengo. Hay que mirar el futuro, no vale la pena empecinarse en esas cosas con la cantidad de problemas que tenemos que resolver como sociedad.

P: Al margen de que sea el motivo que les ha llevado a romper con Vox, ¿cuál es su posición sobre la inmigración y los menores no acompañados?

R: Mazón ha hablado de esta cuestión con mucho rigor y responsabilidad. Claro que hay que atenderlos, hay que hacerlo en condiciones de dignidad, con los recursos necesarios. Lo mínimo que hay que elegir es un equilibrio en el reparto. Hay comunidades que están muy estresadas en su capacidad de atención con dignidad a las personas de este colectivo, mientras que otras comunidades no tienen esa tensión. Esto es fácil, hay que establecer un sistema con el que estén de acuerdo todas las comunidades para que haya un reparto justo y equitativo, en el que el Estado dé los recursos necesarios para esa atención. Hay que resolver los problemas presentes y para todo lo demás nos quedará la nostalgia.

P: ¿Francisco Camps volverá a la primera línea de la política?

R: Paco Camps tiene la libertad de tener su dignidad limpia después de haber sido apaleado, a nivel mediático también, con crueldad en muchos casos. El grosor de la piel parece que va en función de si te tocan a ti o no. Camps es un ciudadano libre pero no tengo nada más que opinar. No es afiliado en la provincia de Alicante, nunca lo ha sido.

P: ¿Le invitó a la cena de homenaje que se celebró en València?

R: No me llegó ninguna invitación. No a esa, de muchísimas cenas y muchísimos actos no me llegan. En función de la agenda, si puedo acudir, lo hago.