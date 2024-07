Las competencias impropias: un debate por retomar en la Diputación de Alicante

El de las competencias impropias en materia de servicios sociales ha sido uno de los debates más candentes en la Diputación de Alicante en los dos últimos mandatos y una de las cuestiones que más ha separado a la administración alicantina de la Generalitat que estaba gobernada entonces por el Botànic. En el último mandato fueron muy sonadas las reuniones entre el ahora jefe del Consell y por entonces presidente de la Diputación, Carlos Mazón, y la que fuera vicepresidenta autonómica Mónica Oltra, de Compromís, para abordar estas cuestiones. Se llegaron a establecer protocolos para reordenar las políticas sociales que desarrollan ambas instituciones en centros como el Hogar Provincial o el psiquiátrico Doctor Esquerdo, sin que el proceso de traspaso de competencias llegara a revertirse de manera completa.

Ahora tanto en la Diputación como en la Generalitat gobierna el PP y es la izquierda la que pretende presionar en la institución provincial con la cuestión de las competencias impropias. Así lo han subrayado en los últimos días tanto el portavoz del PSPV-PSOE, Vicente Arques, como el de Compromís, Ximo Perles, que sostienen que el equipo de gobierno que encabeza el popular Toni Pérez no tiene ninguna intención de reivindicar este asunto ante el Consell de Mazón, por mucho que perjudique a los intereses provinciales. En el primer año del actual mandato este tema apenas ha sido tratado por encima, ya que solamente el grupo socialista lo llevó al pleno que se celebró en noviembre. De cara al siguiente curso, tanto el PSPV como Compromís pretenden que las competencias impropias sean un debate a tener en cuenta.

«En septiembre vamos a ir a por las competencias impropias. Mazón machacó con ellas a Mónica Oltra y Ximo Puig. Es lo primero por lo que vamos a preguntar. Hace cuatro años parecía que no se podía vivir y que todo era un drama porque la Diputación tenía competencias impropias que le pertenecían a la Generalitat. ¿Por qué ahora no pasa nada? Vamos a poner el foco sobre esto», manifestaba el socialista Arques en declaraciones a este diario. El portavoz del PSPV también denunciaba que «Toni Pérez está muy plegado a Mazón y no hay ni una sola crítica, como hacían el propio Mazón o César Sánchez con Puig».

Acción política

En una línea similar se ha venido manifestado desde Compromís Ximo Perles. «La gran acción política que se pretendía en los anteriores mandatos era figurada. Se hacía mucho esfuerzo mediático, se buscaban titulares políticos, sobre competencias que no eran propias. Ahora hay menos actividad mediática porque no se esfuerzan en contradecir a la Generalitat. Hay temas que han desaparecido de la agenda, ya no hay ningún interés en que se asuman esas competencias, cuando eran un gran caballo de batalla en los anteriores mandatos», sostenía el representante de los valencianistas en la institución provincial.

En 2019, Mazón y Oltra pactaron iniciar un proceso que iba a llevar a la Generalitat a asumir servicios que venía prestando la Diputación, con un calendario a cinco años vista y unos trámites que debían iniciarse con la teleasistencia domiciliaria. Este proceso no ha llegado a completarse y ahí es donde tanto el PSPV como Compromís quieren presionar a partir de ahora. En 2020 se anunciaron nuevos acuerdos, tras otra de las visitas de Oltra al Palacio Provincial que tanta expectación generaban, si bien es cierto que la irrupción de la pandemia también supuso un lastre para el proyecto.

El equipo de gobierno que el PP compartía con Cs elaboró un informe en 2021 en el que se señalaba que la Diputación destinaba cada año más de 54 millones para hacerse cargo de las competencias impropias, lo que se llevaba casi una cuarta parte del presupuesto de la institución provincial.

