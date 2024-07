Morant y Franco juegan al gato y al ratón en la Subdelegación del Gobierno

Apareció este viernes Diana Morant en Alicante. Aunque lo hizo en condición de ministra para participar en una reunión con Protección Civil y en el 25 aniversario del Instituto de Neurociencias, también tuvo tiempo de abordar cuestiones internas del PSPV-PSOE, partido del que es la secretaria general desde el pasado mes de marzo. Sobre todo trató el conflicto que se vive en la ciudad de Alicante, cuyo último capítulo, hasta la fecha, tuvo lugar a principios de este mes, cuando, tras una tensa ejecutiva, la portavoz municipal, Ana Barceló, pidió la dimisión de uno de los hombres de Ángel Franco, el secretario general de la agrupación local, Miguel Millana. Este hecho volvió a poner de manifiesto la nefasta relación entre el grupo municipal y el partido, y a Barceló le valió la reprimenda del secretario de Organización del PSPV y mano derecha de la secretaria general, Vicent Mascarell.

Mientras Morant intentaba enterrar ayer el problema de Alicante sin abordar en profundidad un mal que se viene repitiendo en la capital desde hace décadas, le tocó jugar al gato y el ratón con Franco. El veterano dirigente pretendía forzar un encuentro con la secretaria general en la Subdelegación pero no tuvo éxito. Ya había avisado el jueves al entorno de Morant de sus intenciones y este viernes se presentó en la sede del Gobierno. Una vez allí volvió a comunicar con el entorno del equipo de la de Gandia pero le estuvieron dando largas, diciéndole que la reunión iba con los tiempos muy justos. Así que, finalmente, Franco se marchó sin poder tener su encuentro con Morant, a la que quiere hacer partícipe de un acto que pretende organizar en septiembre para escenificar que la secretaria general está con él y no con Barceló.

A la vez que Franco se quedaba con las ganas, la forma de reprender a sus compañeros fue pedirles que se pongan a trabajar para construir una alternativa real al gobierno local del popular Luis Barcala y echarles en cara que saquen a la luz los problemas orgánicos, en un mensaje dirigido, sobre todo, a Barceló, exconsellera y expresidenta del PSPV, quien fue la que envió un comunicado a los medios pidiendo la dimisión de Millana, después de que éste le acusara de mostrar una «actitud de baja estofa». Y cuando Morant ya no quiso hablar más de los suyos, sobre todo al ser preguntada directamente por Franco, al que ha vuelto a rehabilitar tras introducirlo en su ejecutiva del PSPV, desvió la atención en dirección al presidente de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, al que instó a romper con Vox en los municipios en los que gobiernan juntos y al que responsabilizó de que el Consell esté llevando a cabo una política basada en los «recortes».

«Hay que construir una alternativa de progreso que la ciudadanía pueda interpretar como solución a sus problemas», instó Morant, ya que cree que para los alicantinos «no tienen trascendencia las cuestiones orgánicas», aunque tengan su traslación en el trabajo de oposición al gobierno municipal. Por eso quiere que los suyos se vuelquen en los problemas de la sociedad y no en los propios y pidió a sus «compañeros en Alicante» que construyan «una alternativa de progreso para la ciudadanía». De la misma manera, para cambiar el foco, defendió que el PSPV es «un instrumento que pertenece a la militancia, pero sobre todo pertenece a la sociedad».

Para el popular Barcala también tuvo palabras. «Tenemos un alcalde que hace que esta ciudad salga en los rankings como la más sucia de España en diversas ocasiones, que no ejecuta bien los presupuestos o que hace promoción de vivienda social muy por debajo de la necesidad de Alicante. Estos son los problemas de los alicantinos y nosotros estamos llamados y obligados a ser la alternativa real», recalcó Morant, esquiva frente a las preguntas sobre Franco, pese a que se le cuestionó directamente por el veterano dirigente. Evitó pronunciar su nombre y, sobre el papel que está desempeñado dentro de la ejecutiva del PSPV que ha conformado, justificó que su apuesta es la de un «equipo intergeneracional con compañeros con largas trayectorias y con gente joven, con nuevas energías y nuevas formas de ver la vida y la sociedad para ser la alternativa al gobierno de Mazón».

Ruptura

Al margen de abordar el conflicto interno del PSOE en Alicante, el otro gran asunto sobre el que habló Morant fue el de la reciente ruptura de Vox con el PP en los gobiernos autonómicos. En este sentido, instó a los populares a romper con los ultras también en el plano municipal y afirmó que se siente preparada por si Mazón decide convocar elecciones. «Ha sido abandonado por Vox, no al revés», subrayó, al mismo tiempo que aseguró que desde el PSPV se avisó tanto a Alberto Núñez Feijóo como al barón autonómico «que no metieran a la ultraderecha en las instituciones» porque eso suponía «una mala noticia que no ocurre en el resto de Europa».

La exalcaldesa de Gandia siguió con esta idea, ya que apuntó que la nueva Comisión Europea ha abierto un debate para establecer «un cordón sanitario a la extrema derecha». En cambió, recalcó, «Mazón fue el primer dirigente del PP tras los resultados de las elecciones autonómicas de hace un año que metió a la ultraderecha en las instituciones». Por último, en este apartado, Morant pidió la derogación de la «mal llamada» ley de Concordia por suponer un blanqueamiento para la dictadura franquista.

Otra cuestión de actualidad, los datos de empleo, sirvió a la socialista como argumento para arremeter contra Mazón. «Son una gran alegría y contrastan con el preámbulo de la ley de Simplificación Administrativa, que dice que en la Comunidad se crece más lento que en el resto de España», finalizó.

