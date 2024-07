Barcala: “Cada euro de Sánchez para comprar el sillón de Illa nos lo quita a los alicantinos”

Carlos Mazón, Ruth Merino, Nuria Montes, Toni Pérez, Juanfran Pérez Llorca, Pablo Ruz… Los representantes del Partido Popular en las distintas instituciones autonómicas y municipales de la Comunidad Valenciana están saliendo este martes en tromba para arremeter contra el acuerdo para un concierto económico catalán alcanzado por ERC y el PSC. Desde el Ayuntamiento de Alicante también lo ha hecho su alcalde, Luis Barcala. “Esta claro que las maniobras de Pedro Sánchez le están saliendo muy caras a los españoles y los alicantinos. Por cada euro que regala Sánchez a los catalanes para comprar el sillón de Illa nos lo quita a los alicantinos”, ha manifestado el regidor, que en este punto ha recordado que la provincia de Alicante ya lleva tres años a la cola de la inversión en los Presupuestos Generales del Estado.

En su crítica al presidente del Gobierno, Barcala ha añadido que “Sánchez ha demostrado que no tiene escrúpulo alguno a la hora de romper la solidaridad y la igualdad entre los españoles”. Por último, el alcalde popular ha anunciado que el Ayuntamiento de Alicante apoyará al Consell en todas las acciones que emprenda contra el Ejecutivo central por “este despropósito y ataque a los alicantinos y españoles”. De esta forma, Barcala se suma a las declaraciones efectuadas en la mañana de este martes por el jefe del Consell, Carlos Mazón, que ha anunciado que tanto desde la Generalitat como desde el Partido Popular, del que es el presidente en la Comunidad Valenciana, tienen “reservados todos los derechos legales, estatutarios y constitucionales para realizar todas las acciones jurídicas, sociales, legales e institucionales” que consideren oportunas frente a lo que define como un “atropello” y una “ruptura de la Constitución, la igualdad y la solidaridad”.

Barcala no ha sido el único integrante del equipo de gobierno alicantino que ha hecho referencia este martes al pacto entre ERC y el PSC. También lo ha hecho el vicealcalde y portavoz adjunto, Manuel Villar, que, en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno ha hecho declaraciones, también como miembro del PP, ha hecho uso de las declaraciones previas de Mazón y también se ha referido a este asunto como un “golpe de Estado fiscal” que “rompe los principios de solidaridad y de igualdad entre los españoles”. El vicealcalde ha responsabilizado de esta situación al PSOE y ha criticado el “silencio vergonzoso” de los socialistas valencianos. “Parece que no tienen ningún inconveniente en que la solidaridad se rompa”. Por último, Villar ha manifestado que “el PP y el Consell van a hacer todo lo posible para que esto no salga adelante. Es un golpe de Estado fiscal y jamás pensábamos que lo veríamos por parte de un partido español como el PSOE”.