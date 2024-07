Toni Pérez acusa a Sánchez de “escribir una página negra en la historia de la democracia”

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha calificado este martes de “golpe de Estado a la igualdad y a la solidaridad entre territorios” el pacto alcanzado por el PSOE y ERC sobre el concierto económico para Cataluña, lo que supone la salida de esta autonomía del régimen común de financiación.

“De confirmarse ese concierto económico impulsado por Pedro Sánchez, se estará escribiendo una página negra más en la historia de nuestra democracia, porque esto es un golpe de Estado a la igualdad y a la solidaridad entre territorios y entre ciudadanos”, ha manifestado el dirigente alicantino tras conocer el anuncio realizado por la formación independentista sobre el pacto para favorecer la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña.

En este sentido, Toni Pérez ha manifestado que “dinamitar todo lo conseguido por la Constitución Española en estas últimas décadas de solidaridad, generosidad, igualdad y redistribución de riqueza solo para compensar por un puñado de votos a unos territorios y a unas formaciones e ideologías políticas, cuyo único objetivo es romper España, para asegurarse el gobierno, que es lo que está haciendo Pedro Sánchez con este acuerdo, es lo más lamentable que nos ha tocado vivir en toda esta etapa de democracia”.

El presidente de la Diputación ha hecho por ello un llamamiento a la sociedad alicantina para que se oponga a esta medida. “La provincia de Alicante tiene que dar la cara para decir que, en nuestro nombre, no, que no todo cabe en política y que no se puede ningunear al resto de territorios solo para compensar, por un puñado de votos, a aquellos que te sostienen en la presidencia del Gobierno”, ha señalado.

Al respecto, ha añadido que “esperamos que el grupo socialista en la Diputación de Alicante no se ponga de perfil como siempre y defienda los intereses de los alicantinos frente a estos cambalaches y pactos del PSOE de Pedro Sánchez que están dinamitando el Estado de derecho”.