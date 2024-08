Decreto de pisos turísticos: del consenso con el sector a la falta de política de Estado

El nuevo decreto ley que regula el uso de las viviendas turísticas no ha pasado desapercibido para los grupos con representación en las Cortes Valencianas. Mientras desde el Consell se destaca el consenso que la medida ha logrado dentro del sector turístico, con la aprobación de todos los agentes implicados en este terreno, los partidos de la izquierda, tanto el PSPV-PSOE como Compromís, lamentan que no se haya contado con su criterio para la elaboración del decreto. «Mazón siempre dice que el turismo es política de Estado y ha elogiado el trabajo del Botànic en este terreno. De hecho, quiso fichar al anterior secretario autonómico [Francesc Colomer]. Sin embargo, no ha contado con nosotros», critica el diputado socialista Mario Villar, responsable de los temas de turismo en el grupo del PSPV.

La consellera Nuria Montes destaca que «lo más importante del decreto no tiene que ver con la normativa». Para la representante del Consell lo más relevante es que en la elaboración ha existido «coordinación entre todas las partes implicadas» y se ha tenido una visión a largo plazo. Montes también resalta la «seguridad jurídica» y pone el acento en las actuaciones que hay que hacer con los alquileres turísticos hasta un máximo de diez días, ya que, según los datos que manejan en la conselleria, acaparan hasta el 98 % de las operaciones en las plataformas de internet. Sobre las quejas de que no han contado con el PSPV y Compromís, responde: «Hemos compartido con ellos varias intervenciones en las Cortes y me han interpelado. También hemos tapado agujeros de la anterior regulación».

Desde la bancada socialista Mario Villar considera que el decreto en sí «no es malo» porque la problemática de los pisos turísticos «había que regularla de alguna forma» y el panorama actual es muy diferente al que existía con la anterior ley autonómica, de 2018. El diputado del PSPV lamenta que su grupo no haya recibido «ni una sola consulta» y que tampoco haya sido tenida en cuenta la visión de alcaldes de los municipios más afectados, como el socialista Vicent Grimalt, de Dénia. También cuestiona que la consellera Montes dijera el pasado 28 de septiembre que se trataba de un asunto urgente y el decreto no haya sido presentado hasta este jueves. Más allá de la normativa, Villar considera que será clave «aplicar la innovación y las herramientas de inteligencia artificial» para actuar contra las situaciones fraudulentas.

Vivienda

Compromís ha sido uno de los grupos que más críticos se ha mostrado con el decreto, ya que la coalición valencianista considera que se queda corto y se desaprovecha la oportunidad de abordar a fondo uno de los grandes problemas que hay detrás de los pisos turísticos, el del encarecimiento de la vivienda y las zonas tensionadas. Ante esto, la consellera Montes señala que la cuestión de la vivienda no forma parte de sus competencias directas. «Es su respuesta habitual. Es un gran error diferenciar tanto las áreas. Es imposible no ver cómo esto afecta al derecho de la vivienda y no querer relacionarlo», lamenta la diputada de Compromís Maria José Calabuig.

Por último, desde Vox, que ya no forma parte del Consell tras su ruptura con el PP, su diputada Ana Vega aplaude el contenido del decreto. «No se trata de prohibir los pisos turísticos. Lo que hay que hacer es aplicar unas normas claras que sirvan de base para la actividad. La saturación de muchos barrios ha roto la armonía entre los residentes y los turistas», reflexiona la diputada alicantina de Vox.

Suscríbete para seguir leyendo