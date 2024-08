Illa gana a la financiación valenciana

Conversé con Salvador Illa en un hotel de València en julio de 2021. Ya era el ganador de las elecciones en Cataluña, pero con una mayoría insuficiente. Venía a exhibir complicidades y afinidades con Ximo Puig, entonces peón importante en el tablero autonómico socialista y español. Aquel Illa aún aspirante a «president» decía que la palabra clave al hablar de la financiación de las autonomías es «lealtad». Lo traducía así: «Que el debate esté basado en datos objetivos y huya de la defensa de privilegios de los territorios». Aquel mismo Illa hablaba de la urgencia de «una España plural y diversa, que no sea camisa de fuerza para distintos territorios». Una «España federal» basada en «estructuras de funcionamiento equitativas» y que «acabe con los paraísos fiscales interiores».

Lealtad, equidad, fin de los privilegios de los territorios y de los paraísos fiscales… La cuestión es si ese arsenal argumental sobrevive en el verano de 2024.

La cuestión hoy es si el acuerdo firmado por el Illa de 2024 con ERC, que consagra la soberanía fiscal de Cataluña y un concierto económico similar a los de Euskadi y Navarra, no supone la instauración de otro paraíso fiscal interior y el establecimiento de nuevos privilegios territoriales. El papel se parece mucho a eso.

Lo demás, la financiación de las demás autonomías, la estabilidad del mecanismo estatal de reparto de recursos, queda a merced de un desarrollo posterior que obliga a una cuestión de fe (en este caso no es ni cuestión de ideología, pues ni algunos socialistas lo creen), a la hora de tomar partido por el escepticismo o el optimismo con los cambios que deben venir. Argumentos y experiencias los hay para todo en los últimos años: para ver el vaso medio lleno o muy vacío.

Lo que vuelve a quedar claro es que Pedro Sánchez (el de 2024) se desenvuelve con estrategias muy definidas, sin improvisar, y juega al plazo corto. Todo ha estado dominado estos días por un fin: sacar adelante el pacto que debe hacer a Salvador Illa «president» de Cataluña en unos días. Lo demás es secundario, en este momento. Incluida la financiación del resto de autonomías. Ya vendrá. Ha asumido el desgaste bajo la premisa de que, después de una década de independentismo, el moderado Illa en el Govern, aunque sea sostenido por ERC, puede abrir un tiempo nuevo en Cataluña y España. Federalismo es ya el concepto estrella en estos días y no independencia. Algo se ha movido.

Lo demás, la financiación autonómica, hay que pensar que vendrá. Y ahí entra la cuestión de fe (y de ideología) en la bondad o no de lo que llegará, teniendo en cuenta que nace del interés por hacerse con un gobierno y no de un amplio acuerdo tras un debate sereno y abierto. Pero como decía ayer el profesor Villacañas en este diario, la política española lleva más de una década atascada en debates necesarios que no avanzan y esa parálisis es «una rotunda victoria de las fuerzas conservadoras».

Por esa lógica, lo demás, la financiación del grueso de las autonomías y, con ello, de la mayor parte de ciudadanos españoles (dato que se suele obviar), quedará en el limbo del periodo transitorio de aplicación del acuerdo catalán, limbo que presumiblemente va a ser largo y va a desbordar la legislatura. Ese es el gran lastre del avance federal que emana desde Cataluña, que el resto de territorios no participan y que aboca a un periodo de indefinición y, posiblemente, parches. Lo mismo que hoy, dirán algunos, tras diez años de modelo caducado que maltrata a la C. Valenciana. Al final, siempre va de parchear.

Políticamente, lo que se va a ver no va a ser muy diferente de lo que se ha visto estos días y que es un terreno conocido: el anticatalanismo siempre latente en España (con sus peculiaridades en el caso valenciano) y un socialismo con distintas visiones de España y del federalismo (¿la igualdad es uniformidad o cabe la diversidad?)

Ese terreno, con una Cataluña y sus «privilegios» en el centro de la agenda pública, abre una autopista de cinco carriles en la legislatura para Carlos Mazón y dificulta el trayecto (más) a Diana Morant.

Hasta ahora han prevalecido la lealtad absoluta con Sánchez de la ministra (¿podía ser de otra manera?) y la cercanía histórica del PSPV con el PSC. A partir de ya, la posición deberá ser modulada: tendrá que quedar en primer plano la defensa del interés de la C. Valenciana. Si Morant (y el PSPV) quiere tener algo que ofrecer en el medio plazo y llegar con opciones, deberá ser algo más sólido y desarrollado que el concepto de «solidaridad interterritorial» y el principio de ordinalidad incluidos en el acuerdo.

Pensar en una solución «adhoc» para la C. Valenciana, como la ha tenido Cataluña, parece que no está ni en los sueños, ni con unos ni con otros. El destino valenciano es el régimen común: esa España voluminosa, sin definir y encasillada en el papel de protagonista secundario (o de reparto).